La ANFP oficializó que un importante duelo de esta fecha 23 del torneo tuvo que ser pospuesto por motivos de fuerza mayor.

La Liga de Primera 2026 entra en etapas decisivas. Pese a que arriba está más o menos definido que Colo Colo será el campeón (hay 14 puntos de ventaja para los albos), es abajo en la lucha por el descenso que está todo bastante tenso.

Mientras Unión La Calera está casi condenado con sus 14 puntos en el últimos lugar, Cobresal (21 puntos), Universidad de Concepción (22), Huachipato (25) y Audax Italiano (25) luchan por no acompañar a los cementeros en el descenso.

Justamente en esta fecha 23 que se viene hay un partido crucial entre Universidad de Concepción y Huachipato en el Ester Roa que puede definir mucho en esta pelea. Sin embargo, este importante compromiso se tendrá que jugar en otro día.

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Partido crucial por el descenso en la Liga de Primera 2026 se suspende

La ANFP confirmó en su sitio web que el choque entre el campanil y los acereros se pospuso por indicación de la Delegación Presidencial Regional del Biobío. El motivo detrás de esto es la falta de contingente policial necesario debido a otro evento deportivo que se realizará en la zona: el Rally WRC Chile Biobío 2026.

La falta de contingente policial en Concepción obligó a suspender un partido en esta fecha 23 de la Liga de Primera 2026. | Foto: Photosport.

Entre el jueves 10 y domingo 13 de septiembre se llevará a cabo la quinta fecha del Mundial de Rally, evento que ha movilizado un amplio operativo. Por lo mismo, se hacía imposible poder organizar este duelo correspondiente por la fecha 23 del torneo.

La programación de la fecha 26 de la Liga de Primera 2026

Sábado 12 de septiembre

Ñublense vs. Everton. 12:30 horas. Estadio Bicentenario “Nelson Oyarzún”.

12:30 horas. Estadio Bicentenario “Nelson Oyarzún”. Cobresal vs. Coquimbo Unido. 15:00 horas. Estadio El Cobre.

15:00 horas. Estadio El Cobre. Palestino vs. Universidad Católica. 20:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Domingo 13 de septiembre

Universidad de Concepción vs. Huachipato. SUSPENDIDO

SUSPENDIDO Deportes La Serena vs. Universidad de Chile. 15:00 horas. Estadio La Portada.

15:00 horas. Estadio La Portada. Colo Colo vs. Deportes Concepción . 17:30 horas. Estadio Monumental.

. 17:30 horas. Estadio Monumental. Audax Italiano vs. O’Higgins. 20:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.

Lunes 14 de septiembre

Unión La Calera vs. Deportes Limache. 20:30 horas. Estadio “Nicolás Chahuán”.

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En síntesis