El atacante entró de urgencia por banda cambiada, donde pasó la prueba, tanto así que los hinchas piden que repita con Gago.

Universidad de Chile sigue probando variantes de la mano del técnico Fernando Gago, más allá de lo avanzado en la temporada de la Liga de Primera 2026, con jugadores que van cambiando puestos.

Uno que sorprendió a los hinchas, para bien, fue la situación de Maximiliano Guerrero, quien en la victoria por 4-2 ante Coquimbo Unido, pasó a ser extremo por izquierda.

Esa variante trajo buenas situaciones de gol para los azules, lo que abre la opción de que pueda repetir, más aún, con la suspensión por esa banda de Marcelo Morales por tarjetas amarillas.

Maximiliano Guerrero gana espacio en los titulares en otro puesto en la U. Foto: Luis Quinteros/Photosport

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Maxi Guerrero junto a Arce y Morales por izquierda en la U

Así también lo piensan en la interna de Universidad de Chile, donde uno que compartió con Maxi Guerrero por esa banda, quedó contento con el desempeño que lograron: Agustín Arce.

“Lo de Maxi lo vi muy bien, nos conectamos de buena manera los tres (junto a Morales) por ese lado, así que contento por el partido que hizo por esa zona”, explicó Arce.

Algo que, no se podrá repetir, al tener suspendido a Morales por tarjetas amarillas, pero que abre la puerta a que Guerrero pueda sumar por izquierda en los próximos partidos.

“Lo de Morales es una baja muy importante para el equipo porque venía jugando todos los partidos, pero el compañero que lo supla lo hará de buena manera”, finalizó.