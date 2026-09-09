Tras la salida de Assadi ha sido todo un tema el puesto del volante, quien asegura que nunca es extremo como se quiere plantear.

Universidad de Chile ha ido modificando su plantel con la salida de Lucas Assadi, quien fue vendido al AIK del fútbol de Suecia, lo que desordenó un poco el panorama del técnico Fernando Gago.

En ese sentido, quien tuvo que asumir el protagonismo fue Agustín Arce, quien se fue desplazando hacia a la izquierda, en un puesto que fue polémico en el Superclásico con Colo Colo, donde se dijo que fue extremo.

Una situación que el propio técnico argentino se ha dado el tiempo de aclarar, pero que ahora fue Arce, quien reveló francamente dónde le piden que juegue en los partidos de la U.

Agustín Arce confirma que no juega como extremo en la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

ver también El movimiento que nubló a U de Chile en el Superclásico: “El dibujo no fue tan claro”

¿Agustín Arce juega de extremo en la U?

Fue en la conferencia previa al partido de Universidad de Chile ante Deportes La Serena, que Agustín Arce dedicó unos minutos para explicar su verdadera posición con Fernando Gago.

“Lo primero que me pide es que juegue de interno, como lo hacia por el otro lado. Se nota un poco más que voy a la orilla, porque tengo que hacer el trabajo de ir a marcar el defensa de ese lado”, explicó Arce.

En ese sentido, asegura que cuando se carga para esa banda, la intención es otro trabajo, por eso ha llamado a la confusión de los hinchas, hasta de otros equipos que han enfrentado.

Por lo mismo, menciona que, en ese sentido en los últimos partidos “siempre mi trabajo es de interno, puedo quedar por fuera o interno, pero siempre mi juego es por interno”.

Revisa sus declaraciones: