El técnico Gago tiene tres bajas muy importantes, por lo que decidió mover su oncena ante el cuadro granate.

Universidad de Chile tendrá una difícil visita a contar de las 15.00 horas en el estadio La Portada, donde enfrentará a Deportes La Serena por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026.

Los azules llegan con tres importantísimas bajas para afrontar el duelo contra los granates, teniendo en cuenta el suspendido Marcelo Morales, además de las lesiones de Lucas Barrera y Charles Aránguiz.

Por lo mismo, el técnico Fernando Gato tuvo que meter mano en su formación titular, de manera de completar su oncena, donde sorprende con Juan Martín Lucero desde el arranque.

Charles Aránguiz es baja en la U ante La Serena. Foto: Marco Vazquez/Photosport

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La U mueve su oncena ante La Serena

Universidad de Chile entra con presión a jugar el partido ante La Serena, luego del triunfo de Universidad Católica por 3-2 ante Palestino, que le sacó tres puntos en la tabla de posiciones y en la pelea por el Chile 2 a la Copa Libertadores 2027.

Por lo mismo, el técnico Fernando Gago tuvo que ver muy bien los cambios para el partido ante el conjunto granate, teniendo en cuenta las importantísimas bajas para el duelo.

En ese sentido, decidió hacer ingresar a Nicolás Fernández y Juan Martín Lucero desde el arranque del partido, además de mover el dibujo inicial del compromiso en el norte.

Con esto, la U formará con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Fernández, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez; Fabián Hormazábal, Reinhart, Agustín Arce, Maximiliano Guerrero; Gonzalo Reyna, Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas.