Los Azules enfrentan a los Granates por la fecha 23 del Campeonato Nacional.

Universidad de Chile visita a Deportes La Serena por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026, en un partido clave para sus aspiraciones de clasificar directamente a la Copa Libertadores 2027.

Con Colo Colo encaminado al título, los Azules mantienen una cerrada lucha con Universidad Católica por quedarse con el Chile 2. El equipo de Fernando Gago llega motivado tras vencer 4-2 a Coquimbo Unido, mientras que los Papayeros vienen de superar por 2-1 a Ñublense.

U. de Chile viene de ganar por 4-2 a Coquimbo Unido por Liga de Primera.

U. de Chile vs. Deportes La Serena: Horario y dónde ver

Universidad de Chile vs. Deportes La Serena juegan este domingo 13 de septiembre, desde las 15:00 hrs. en el Estadio La Portada, por la fecha 23 de la Liga de Primera.

El partido entre Azules y Granates, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

ver también Programación Fecha 23 Liga de Primera 2026: Agenda de partidos, horarios y dónde ver el fútbol chileno

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

En resumen…