Universidad de Chile visita a Deportes La Serena por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026, en un partido clave para sus aspiraciones de clasificar directamente a la Copa Libertadores 2027.
Con Colo Colo encaminado al título, los Azules mantienen una cerrada lucha con Universidad Católica por quedarse con el Chile 2. El equipo de Fernando Gago llega motivado tras vencer 4-2 a Coquimbo Unido, mientras que los Papayeros vienen de superar por 2-1 a Ñublense.
U. de Chile viene de ganar por 4-2 a Coquimbo Unido por Liga de Primera.
U. de Chile vs. Deportes La Serena: Horario y dónde ver
Universidad de Chile vs. Deportes La Serena juegan este domingo 13 de septiembre, desde las 15:00 hrs. en el Estadio La Portada, por la fecha 23 de la Liga de Primera.
El partido entre Azules y Granates, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
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En resumen…
- Universidad de Chile enfrentará a Deportes La Serena este domingo 13 de septiembre a las 15:00.
- El partido por fecha 23 se disputará en el Estadio La Portada.
- TNT Sports Premium y HBO Max transmitirán en vivo el encuentro entre ambos clubes.