El entrenador de las águilas tuvo que dar la cara tras perder por la fecha 4 de la Premier League 2026-27. “Está claro que tenemos que ser más eficientes”, declaró.

El Crystal Palace de Darío Osorio sufrió una dura derrota ante Ipswich Town por la fecha 4 de la Premier League 2026-27. Sin el chileno entre los nominados, las águilas cayeron por 3-2 en su casa en un partido en el que estuvieron por una hora con un hombres menos.

Pierre Sage, entrenador de Osorio y compañía, tuvo que dar la cara por esta caída que los deja en la parte baja del torneo. Con tres puntos tras cuatro partidos su equipo marcha 16° y solo supera en unidades al Tottenham, Fulham, Aston Villa y Convetry City.

Por lo mismo, la frustración en el francés es evidente, ya que todavía no logra darle un buen funcionamiento al equipo, que fecha tras fecha viene dando muchas licencias en defensa. Sin ir más, con once tantos recibidos son el club más goleado en lo que va de temporada.

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La frustración del DT de Crystal Palace tras una nueva derrota

El francés declaró en conferencia prensa que “estamos muy frustrados por el contexto del partido. Concedimos el primer gol del Ipswich y la tarjeta roja me obligó a reorganizar el equipo en un 3-5-1. Al final del partido, gracias a nuestro juego en equipo, logramos remontar”.

“En la segunda parte volvimos a tener más posesión del balón. Creamos ocasiones y tuvimos el control, y conseguimos empatar a 2-2. Tuvimos la oportunidad de ponernos 3-2, pero la desaprovechamos. Y al final es muy difícil encajar un gol de esta manera”, añadió.

Darío Osorio quedó marginado de este duelo ante Ipswich Town por la fecha 3 de la Premier League 2026-27. | Foto: Crystal Palace.

En ese sentido, el DT del Palace aseguró que “me da mucha pena por los jugadores, porque lo dieron todo en el campo (…) Se han encajado demasiados goles (esta temporada) y soy consciente de ello. Hoy concedimos menos ocasiones, pero el rival fue muy efectivo, pero vimos el mismo gol tres veces: un centro y luego no ganar el balón en nuestra área”.

“En la defensa creo que hemos progresado. Pero hemos concedido demasiados centros y no estamos recuperando el balón en el área, este es un problema nuevo. Está claro que tenemos que ser más eficientes en ese aspecto”, concluyó.

El próximo partido del Crystal Palace

Las águilas volverán a la acción ante el Lech Poznań de Polonia el jueves 17 de septiembre a las 16:00 (hora de Chile) en el Selhurst Park Stadium. Este duelo será el debut de Dario Osorio y Compañía en la UEFA Europa League 2026-27.

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En síntesis