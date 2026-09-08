A pesar de que el chileno llegó con un salario relativamente bajo para la realidad de las Águilas, eso le bastó para tener un importante alza en sus ganancias en relación a lo que percibía en el Midtjylland. Revisa los detalles.

Es un hecho que Darío Osorio dio un salto en su carrera con el fichaje en el Crystal Palace y no sólo en lo deportivo, pues también le significó un importante alza en el sueldo que percibe en el cuadro londinense en relación con el que ganaba en el Midtjylland de Dinamarca.

Así lo informó el sitio Capology, que puso sobre la mesa las cifras anuales que el zurdo seleccionado chileno percibía en los Leones de Herning y las que ganará en Selhurst Park. Este portal, especializado en revelar ganancias de futbolistas, hizo el siguiente ejercicio.

Cifró el salario del oriundo de Hijuelas en 15 mil libras esterlinas semanales. Eso serían casi 20 mil 300 dólares cada siete días de trabajo. Y en pesos chilenos, ese monto asciende a casi 18 millones 895 mil de la divisa nacional. Casi el triple de lo que percibía en la máxima categoría de Dinamarca.

Darío Osorio en su estreno vs el Fulham. (Foto: @CPFC).

Si uno lleva esa cantidad al salario mensual, los emolumentos de Osorio serían casi 88 mil dólares. Vale decir, prácticamente 82 millones de pesos chilenos. Y si ese monto se lleva a las ganancias anuales, el talentoso y rápido atacante surgido en la Universidad de Chile suma más de un millón de dólares.

En rigor, casi un millón 56 mil de la moneda estadounidense. Unos 983 millones de pesos chilenos. Una fortuna en relación a los 500 mil dólares que llegó a ganar en su mejor contrato firmado en el fútbol danés, de donde se despidió como una figura.

ver también Darío Osorio asoma como titular en Crystal Palace por Carabao Cup: DT abre la puerta

Darío Osorio firmó en el Crystal Palace con un sueldo institucional bajo

A pesar de la importante subida del sueldo de Darío Osorio con su aterrizaje en el Crystal Palace, eso no lo hizo quedar entre los que más ganan de las Águilas. De hecho, según el reporte hecho por Capology, el chileno percibe el 12,5 por ciento del salario más elevado.

Darío Osorio reemplazó al japonés Daichi Kamada en su debut por la Premier League. (Foto: @CPFC).

Se trata del atacante noruego Jorgen Strand Larsen, quien gana casi 8 millones 500 mil dólares por cada año. En segundo lugar figura el japonés Daichi Kamada, quien percibe 7,4 millones de la divisa estadounidense cada 12 meses de trabajo. Cierra el podio uno de los referentes del equipo.

Jorgen Strand Larsen es, según Capology, el jugador mejor pagado del Crystal Palace. (Richard Heathcote/Getty Images).

El portero inglés Dean Henderson, mundialista en 2026, con poco más de 7 millones de dólares anuales. Según los datos reportados por Capology, Osorio es el 19° sueldo más alto del Crystal Palace. Pero hay una salvedad muy importante con respecto a otros refuerzos.

Los siguientes salarios no están revelados por dicho portal: Quinten Timber, Dwight McNeil, Ben Chilwell, Anan Khalaili, Zavier Gozo, Óscar Mingueza y Takehiro Tomiyasu, todos parte de las 11 incorporaciones que realizó el Palace en el mercado de fichajes de verano.

Mientras eso ocurre, Darío Osorio afina detalles para su primera titularidad en el Crystal Palace, que debe afrontar un duelo por la Carabao Cup. El chileno podría aparecer desde el comienzo ante el Middlesbrough este martes 8 de septiembre a contar de las 15:45 horas.

ver también ¿Va por ESPN? Dónde ver a Crystal Palace de Darío Osorio vs Middlesbrough en Carabao Cup

Revisa el compacto del triunfo de Crystal Palace vs Fulham

Así va el Crystal Palace en la tabla de posiciones de la Premier League 26-27

Crystal Palace tomó una bocanada de aire fresco gracias al postrero triunfo que sumó ante el Fulham y al cabo de tres fechas, se ubica en el 13° puesto de la Premier League.