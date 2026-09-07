La Joya de Hijuelas podría ser titular en este encuentro por la tercera ronda de la copa local.

Crystal Palace no tiene mucho descanso y regresa a la cancha con Darío Osorio. Esta vez se enfrentan a Middlesbrough por la tercera ronda de la Carabao Cup.

Los Eagles consiguieron una importante victoria en su última presentación por la Premier League, donde vencieron por 3-2 a Fulham en condición de visita. En este encuentro, el chileno tuvo su debut en el fútbol inglés al ingresar en el minuto 88 al campo de juego.

¿Dónde ver a Crystal Palace vs Middlesbrough?

Este encuentro no tendrá transmisión televisiva, pero podrá ser visto por la aplicación de streaming Disney+.

¿A qué hora es el partido de Darío Osorio?

El partido entre Crystal Palace y Middlesbrough será este martes 8 de septiembre a las 15:45 horas de Chile, en el Selhurst Park de Londres, Inglaterra.

Osorio puede ser titular

Darío Osorio llegó hace solo unos días a Crystal Palace y tuvo su debut de inmediato. Ingresó en los últimos minutos del triunfo ante Fulham, pero ahora podría tener más minutos en el equipo londinense. El técnico Pierre Sage aseguró que podría rotar jugadores.

“Es una buena señal porque necesitábamos dar más de lo esperado en este partido para ganarlo, pero lo más importante ahora es tener jugadores frescos, y tal vez necesitemos algunos jugadores nuevos que no hayan jugado mucho o que no hayan jugado ante Fulham“, indico el DT francés del los Eagles.

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De esta manera, Osorio trabaja intentando convencer a su nuevo entrenador para ser de la partida ante el Boro en la tercera ronda de la Carabao Cup. Su equipo además también disputará la Europa League, por lo que tarde o temprano tendrá que ser titular.

Recuerda que el partido entre Crystal Palace y Middlesbrough se podrá ver en vivo a través de Disney+.