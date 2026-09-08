El Tomate Mecánico tuvo la autorización para sumar un refuerzo fuera de plazo a raíz de una lesión de larga data y se la jugó por sumar a un brasileño campeón de América.

A pesar de que el mercado de fichajes cerró hace varios días, Deportes Limache sufrió un infortunio que le permitió incorporar a un jugador fuera de plazo. Y decidió que fuera un arquero. Por eso mismo, la directiva se apuró para negociar con un campeón de América.

Se trata del brasileño César Dutra, quien fue parte del plantel de Flamengo que ganó la Copa Libertadores en 2019. El experimentado golero llegó a inicios de 2026 a reforzar a Deportes Concepción, pero no fue inscrito en el segundo semestre.

A raíz de los refuerzos foráneos que los lilas confirmaron para la recta final de la temporada, Dutra cedió su lugar. Y el portero Nicolás Araya quedó como el portero indiscutido en el cuadro dirigido por Fernando Díaz. Eso facilitó el plan del Tomate Mecánico.

César Dutra dejó Deportes Concepción. (Marco Vázquez | Photosport).

“César Dutra será nuevo jugador de Limache. Llegará a pelear un puesto con Claudio Halcón González. La estadía del brasileño será hasta fin de año”, informó la periodista Francisca Vargas sobre esta incorporación fuera de plazos en la ventana invernal.

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Esta exención ocurrió a raíz de una lesión de larga data sufrida por Yerko González, defensor surgido en las inferiores de O’Higgins que tuvo un paso por el ascenso de Portugal y Unión San Felipe. Con esa rehabilitación que excede los cuatro meses, Limache quedó autorizado a sumar a Dutra.

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Deportes Limache se mueve en el mercado de fichajes y abrocha a César Dutra

Luego del triunfo ante Cobresal, la periodista Andrea Hernández confirmó que Deportes Limache tiene asegurada la llegada del meta brasileño César Dutra para esta lucha con otros dos goleros. El Halcón González, quien ha sido titular en los últimos partidos.

Claudio González en acción por Deportes Limache. (Manuel Lema/Photosport)

Aunque también está Matías Bórquez en el plantel liderado por Rivero. Por lo pronto, parece difícil que Dutra esté en condiciones de ser citado en el siguiente duelo del Tomate Mecánico. El 14 de septiembre, el elenco limachino visitará a Unión La Calera desde las 20:30 horas.

César Dutra en acción por el Boavista de Portugal. (Pedro Loureiro/Eurasia Sport Images/Getty Images).

De este modo, Dutra vestirá su segunda camiseta en Chile, además de la del Conce. También jugó en el Boavista de Portugal, el EC Bahía, Ferroviária, Ponte Preta y el Flamengo de Brasil. El tiempo dirá cómo le resulta esta aventura tomatera.

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