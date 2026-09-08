El artillero de Deportes Limache se mete en el segundo lugar de la tabla de anotadores, aunque su confianza está en clasificar a su equipo a un torneo internacional.

Deportes Limache consiguió un importante triunfo por 3-0 ante Cobresal, lo que le permite seguir soñando con una clasificación a copas internacionales en la Liga de Primera 2026.

Un protagonista de la victoria fue Daniel “Popín” Castro, quien marcó un doblete, llegando a las 13 conquistas, situándose entre Fernando Zampedri (23) y Javier Correa (12) en la tabla de goleadores.

Algo que lo hace tomar fuerza en su campaña, destacando que siempre ha estado entre los principales artilleros, algo que lo ilusiona con llevar a Limache al extranjero.

“Popín” Castro celebró en dos oportunidades ante Cobresal. Foto: Andres Pina/Photosport

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“Popín” Castro sueña con Limache en Copa Sudamericana

Fue tras el encuentro disputado en el estadio Lucio Fariña de la ciudad de Quillota, que Daniel Castro mostró su alegría en la posición goleadora que se encuentra en el torneo.

“La verdad es que estoy feliz por el presente que tengo, los goleadores Correa y Zampedri son admirables, uno siempre los ve, sin desmerecer, que yo soy extremo y ellos son 9 de área. Feliz porque esto los busqué hace años, di la vuelta larga y gracias a Dios se me están dando las cosas”, comentó en TNT Sports.

Esa misma convicción es la que lo invita a soñar con un cupo en la Copa Sudamericana con Deportes Limache, donde destaca a sus compañeros, pero en especial a Leo Valencia y Jean Meneses.

“Son dos cracks el Leo y Jean, bueno el equipo en general, me saco el sombrero por todos, estamos ahí, yo creo que pasito a pasito, todavía no termina queda mucho por delante, esperamos seguir en la senda ganadora. Todavía queda mucho, hay que seguir con un trabajo silencioso y Dios quiera que se nos cumpla todo a fin de año”, finalizó.

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