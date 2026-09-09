El árbitro Diego Flores apuntó al panameño tras ponerse al arco ante la U, al faltar al reglamento sin saberlo.

Una insólita denuncia ante el Tribunal de Disciplina se ganó Cecilio Waterman, en la victoria de Universidad de Concepción por un marcador de 2-1 ante Universidad de Chile, que tuvo una resolución.

Fue el árbitro Diego Flores quien detalló que el portero panameño ocupó mal una camiseta, faltando al reglamento, cuando tuvo que asumir la portería en los últimos minutos de ese encuentro, tras la expulsión de Jorge Broun.

Esto, porque, según se establece tiene que ocupar otra indumentaria, para no mantener el número del expulsado jugador dentro de la cancha, algo que Waterman no tomó en cuenta.

Por lo mismo, la denuncia llegó hasta el Tribunal, donde dieron respuesta al cuadro del Campanil, tras la insólita denuncia que tanto molestó a los hinchas del fútbol.

Cecilio Waterman estuvo 7 minutos en la portería de la U de Conce

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El Tribunal responde a la denuncia contra Waterman

El Tribunal de Disciplina revisó tres situaciones en que fue denunciada Universidad de Concepción, en el apuntado partido ante Universidad de Chile, donde vencieron por 2-1.

En ese sentido, tras revisar el caso de Cecilio Waterman, decidieron dejar una amonestación para el portero, de manera de no exponer un castigo mayor para el atacante.

Pero no fue lo único, porque otra fue el ingreso de gente a una zona de exclusión, donde el Campanil se tuvo que defender, llegando a un acuerdo para no seguir adelante.

Mientras que, por otro lado ,quedó en tramitación el lanzamiento de fuegos artificiales y la detención del partido, llevada a cabo por la barra de la U, pero que se deberá esperar.