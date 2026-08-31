El panameño se lució en el triunfo frente a los azules, donde confesó que ya tenía un "antecedente" bajo los tres palos.

Cecilio Waterman es aura pura en U de Concepción. Así lo dejó en claro el equipo del campanil, luego de publicar una foto “a lo Vozinha” del panameño héroe del reciente triunfo ante la U, por 2-1.

Es que además de anotar un gol, el delantero las ofició de arquero en el final tras la expulsión de Jorge Broun. Ahí confesó en quiénes se inspiró para calzarse los guantes y aguantar el chaparrón de U de Chile.

“Mi mejor amigo panameño es (Luis) Mejía, toda una vida con él en la selección. Y bueno, también tengo mi amigo en Coquimbo, el Mono Sánchez, que es un personaje”, confesó “Sexcilio”.

El antecedente de Waterman como arquero

Que Cecilio Waterman se pusiera al arco en U de Concepción no fue casualidad. El querido panameño ya tenía historia ahí, según confesó post triunfo ante U de Chile, en Collao.

“La otra vez hicimos un trabajo de reducido, fui al arco e hice un par de tapadas. Ahora no quedó de otra de ir al arco y no me patearon por suerte, sirvió para ganar”, relató el ariete.

Por su parte, Cristián “La Nona” Muñoz valoró la actuación de Waterman, quien fue clave para el triunfo que sacó al Campanil de zona directa de descenso. Para el DT, Cecilio “no venía de una racha goleadora, le había costado hacer goles, pero es un jugador determinante”.

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“Cuando está en su mejor momento, jugó extraordinario, se entendió muy bien con Funes Mori, que viene recién llegando. Hicieron a la perfección lo que les pedimos”, cerró.