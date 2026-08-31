El técnico de los azules apuntó a las condiciones de la cancha y que el Campanil puso una muralla, para no tener chances con el delantero en la meta.

Universidad de Chile pagó caro los errores en la derrota por 2-1 ante Universidad de Concepción, en la fecha 21 de la Liga de Primera 2026, que los hace tambalear en la zona del Chile 2 a la Copa Libertadores.

Pero hubo una situación que marcó el desenlace del encuentro, cuando en el minuto 94 se fue expulsado el portero local, Jorge Broun, cuando el Campanil no tenía cambios.

Fue entonces, con el marcador 2-1, que tomó los guantes Cecilio Waterman para asumir el desafío mayor, teniendo en cuenta que se iba a jugar hasta el minuto 102.

Pero lo que más molesta a los hinchas azules es que en todo ese lapso, la U no pateó al arco, siendo la jugada más peligrosa una de Eduardo Vargas que se fue completamente desviada.

Cecilio Waterman no tuvo problemas los minutos que se puso al arco. Foto: Marco Vazquez/Photosport

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Gago apunta a la cancha para no patar a Waterman

Uno que tuvo que dar las explicaciones fue el técnico Fernando Gago, quien aseguró que el estado de la cancha marcó para el juego de Universidad de Chile, además del desempeño de la U de Conce en lo defensivo.

Por lo mismo, quiso dejar en claro que, más allá que entiende que no hubo jugadas de riesgo para la U con un jugador de campo a la arco en la U de Conce, el contexto no fue el adecuado en ese momento.

“¿Viste cómo estaba el terreno de juego cuando quiso patear al arco Eduardo? ¿Visto como le pateó? Es muy difícil encontrar un remate, porque cuántos jugadores habían tras la pelota”, explicó.

En ese sentido, el técnico aseguró que la idea era que “queríamos encontrar los caminos por banda y después en un segundo balón, pero no es tan fácil cuando un equipo se posiciona tan bajo para defender”.

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