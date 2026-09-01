Vicente Bernedo manifestó que la Católica debe concentrarse en pelear el Chile 2 para ir a Copa Libertadores, a diferencia de Gago que sigue con el discurso de pillar a Colo Colo.

En Universidad Católica completaron dos triunfos consecutivos que le permitieron pillar a Universidad de Chile y trepar al segundo lugar de la tabla. Eso sí, con los pies en la tierra.

Tienen las mismas unidades que el equipo de Fernando Gago, pero el discurso es muy diferente al del técnico de los azules, que parece mono porfiado e insiste en pensar en el título a pesar de estar a 16 unidades de Colo Colo, el sólido líder.

“Lo voy a decir siempre: mientras haya chances matemáticas, no pienso en un segundo puesto”, indicó la semana pasada el DT que es un balazo para sacar cálculos

Incluso dobló la apuesta. “Al contrario, necesitamos ganar todos los partidos”, manifestó con la realidad absolutamente alterada.

Gago sigue pensando en pelear el título, mientras la UC se muestra más humilde

Católica aterriza: piensan en el Chile 2 para ir a Libertadores

Los cruzados no tienen ese discurso. Mucho más aterrizados, entienden que la lucha será por clasificar directamente a Copa Libertadores, como lo reflejó el meta Vicente Bernedo.

“Todavía queda campeonato y nos queda el partido con la U aún (que se jugará en el Claro Arena). Nos queda pensar en ganar el Chile 2 porque Colo Colo está muy escapado“, indicó el meta de la UC.

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Bernedo, que fue figura ante O’Higgins, también se refirió a su mejor atajada en el partido. “La tapada del cabezazo al final (ante palomita de Arnaldo Castillo). Con esa me quedo esta noche”, indicó.

Destacó también que “el equipo se entregó al 100% por esta camiseta. Quizás no jugando de la mejor manera, pero siempre buscando los tres puntos. Hoy está todo muy peleado y lo importante es ganar”.