El arquero Vicente Bernedo analizó lo que será la revancha ante Estudiantes de La Plata por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Universidad Católica sale a jugar esta noche el partido más importante del año. Desde las 20:30 horas en el Claro Arena los cruzados enfrentarán a Estudiantes por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, buscando validar el buen empate que lograron en Argentina.

Lamentablemente este duelo se jugará con un contingente limitado, partiendo por la suspensión de Fernando Zampedri, el máximo referente del equipo y autor del 1-1 en el partido de ida.

De cara a este choque el que habló por el camarín cruzado fue Vicente Bernedo, quien en conferencia de prensa adelantó lo que será este complejo partido ante el pincharrata por un lugar en los cuartos de final de la Libertadores.

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Bernedo analiza la revancha entre Universidad Católica y Estudiantes

El portero declaró a los medios que “venimos con un envión anímico, porque allá logramos sacar un buen resultado que nos mantiene vivos para cerrar la llave acá en casa. Nos queda todavía lo más importante que es poder ratificarlo en nuestra cancha, con nuestra gente”.

“Es lo que vamos a buscar, el salir a clasificar, ganar la llave y estamos muy convencidos, muy motivados para que así sea”, añadió.

Vicente Bernedo apuesta por la fuerte localía de Universidad Católica para superar a Estudiantes. | Foto: Photosport.

Sobre las bajas para esta revancha, el meta sostuvo que “obviamente que son bajas importantes, tampoco tenemos un plantel tan amplio. Yo estoy muy confiado de que cada jugador que entre mañana va a entregar todo por esta camiseta. Es una oportunidad muy linda”.

“El equipo de local se va a hacer más fuerte, el empuje de la gente también nos va a llevar a suplir un poco esas bajas y al final aspiro a que el apoyo sea los noventa minutos, que lo vamos a necesitar mucho”, concluyó.

¿A qué hora se juega la vuelta entre Universidad Católica y Estudiantes?

Cruzados y argentinos se verán las caras hoy martes 18 de agosto a las 20:30 (hora de Chile) en el Claro Arena. El ganador de este duelo enfrentará en cuartos al clasificado entre Corinthians de Brasil y Rosario Central de Argentina.

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