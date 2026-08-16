El delantero volvió a entrenar pero presentó nuevas molestias y su presencia en Copa Libertadores deberá esperar las últimas evaluaciones.

Universidad Católica prepara un partido clave ante Estudiantes de La Plata, este martes en el Claro Arena, con el objetivo de avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras el 1-1 conseguido en Argentina.

Para ese encuentro, la UC no podrá contar con Fernando Zampedri, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Por eso, el posible regreso de Clemente Montes aparecía como una alternativa importante para el técnico.

Sin embargo, su situación volvió a complicarse. Según informó Bruno Sampieri en su canal de YouTube, Montes presentó molestias nuevamente durante el entrenamiento del sábado.

Clemente Montes volvió a sentir molestias y está en duda ante Estudiantes

Clemente Montes vuelve a ser duda en la UC

“Quiere jugar, pero sintió molestias de nuevo en el entrenamiento. No sé si va a jugar. Van a tratar de que llegue, pero está difícil. No lo descarto, pero está en duda”, señaló el comunicador.

Sampieri también puso énfasis en los plazos de recuperación de la lesión que afecta al atacante y advirtió que todavía sería prematuro arriesgarlo.

“Hoy está más afuera que adentro, pero yo creo que van a intentar que llegue igual. Es normal que siga con molestias, la recuperación de esta lesión son tres meses o, en el mejor caso, dos, y lleva menos de dos meses”, explicó.

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De acuerdo con la información entregada por Punto Cruzado, Montes no pudo completar con normalidad la práctica del sábado, aunque la situación habría sido principalmente por precaución.

El delanteroserá evaluado nuevamente este domingo y la decisión definitiva sobre su presencia se tomará el lunes, cuando se conforme la citación para enfrentar a Estudiantes.

Así, aunque su participación sigue siendo complicada, Clemente Montes todavía no está completamente descartado para el trascendental partido de Copa Libertadores.

En resumen…