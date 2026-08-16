El periodista valoró la remontada ante Limache y aseguró que U. de Chile llega en un gran momento antes del Superclásico.

Universidad de Chile sigue en plena remontada en la Liga de Primera 2026. Los azules vencieron por 3-1 a Deportes Limache y consiguieron su cuarta victoria consecutiva, en el segundo lugar de la tabla.

El equipo dirigido por Fernando Gago suma 36 puntos y quedó a nueve unidades de Colo Colo, líder del campeonato. El resultado también le permite llegar con confianza al esperado Superclásico.

Tras el encuentro, el periodista Danilo Díaz analizó el presente de los universitarios durante la transmisión de Radio ADN y destacó especialmente la estructura que ha mostrado el equipo.

Gonzalo Reyna marcó el 3-1 de U. de Chile vs. Deportes Limache – Photosport

Eduardo Vargas, otro de los destacados

“Un partido que ratifica el buen momento de la U, sumó 15 de 15 (puntos), tiene una estructura de un equipo titular, es un cuadro que presiona muy bien”, comentó.

El comunicador también tuvo palabras para Eduardo Vargas, quien ha ganado protagonismo en el ataque azul y fue uno de los nombres destacados durante la remontada ante Limache.

“Vargas con muchísima movilidad. Está muy bien Eduardo Vargas, está bien enchufado y generó dificultades”, sostuvo Díaz.

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La victoria dejó a U. de Chile con confianza antes de enfrentar a su máximo rival. De hecho, el periodista considera que el equipo llega en buenas condiciones al choque ante Colo Colo, aunque ve difícil que los albos cedan el liderato del torneo.

“Universidad de Chile llega en un muy buen pie, en un muy buen plano, al duelo de la próxima semana frente a Colo Colo, con la posibilidad de achicar la ventaja, pero creo que Colo Colo es muy difícil que pierda el título”, afirmó.

Más allá de la lucha por el campeonato, Díaz también apuntó a otro objetivo importante para los azules: asegurar un cupo directo a la Copa Libertadores, “Lo más importante para la U, si puede ganar, asomarse por el Chile 2, empezar a retomar la confianza para el final de la campaña”, cerró.

En resumen…