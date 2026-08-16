El Cacique sale a enfrentar a los rancagüinos en el Estadio Monumental por la fecha 19 de la Liga de Primera 2026.

Colo Colo vuelve a la acción esta tarde de domingo 16 de agosto cuando reciba desde las 17:30 horas a O’Higgins. El Cacique jugará en el Estadio Monumental un partido clave por la fecha 19 de la Liga de Primera, sobre todo tras la victoria de ayer de la U sobre Limache.

Los albos siguen siendo los absolutos líderes del torneo con 45 puntos, nueve por sobre los azules, pero con este duelo con los rancagüinos todavía con jugar. Y ojo, que en una semana más es el Superclásico, por lo que la victoria hoy en Pedrero se hace más que necesaria para mantener distancias.

Para poder lograrlo, Fernando Ortiz tendrá un contingente completo en su equipo, ya que contará con los valiosos regresos de Javier Correa, quien cumplió con sus tres fechas de sanción tras hablar contra el arbitraje, y de Diego Ulloa, algo lesionado en los últimos partidos.

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Colo Colo: Citados y el XI para recibir a O’Higgins

Sin embargo y pese a la vuelta de Correa en delantera, el Tano se la jugará por mantener a Maximiliano Romero como titular. El atacante ha venido haciendo goles claves para el equipo y se mantendrá arriba junto a Leandro Hernández.

El que sí volverá como titular es Diego Ulloa en el mediocampo. El canterano superó sus molestias físicas que arrastraba en las última semanas, por lo que será el carrilero por la izquierda dejando en la banca a Erick Wiemberg.

Los citados del Cacique para recibir a O’Higgins.

Así las cosas, la más probable formación del Cacique será con Gabriel Maureira en portería; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Felipe Méndez, Álvaro Madrid y Diego Ulloa en el mediocampo; Maximiliano Romero y Leandro Hernández en ofensiva.

¿A qué hora juega Colo Colo vs O’Higgins?

Albos y rancagüino se verán las caras hoy domingo 16 de agosto a las 17:30 horas ante O’Higgins en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 19 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis