El DT azul valoró la remontada en Quillota y ya se puso en modo Superclásico. Le mandó recado a sus dirigidos y el archirrival.

U de Chile es otra cosa este segundo semestre y lo demostró en un partidazo que remontó ante Limache. Los azules quedaron a nueve puntos de Colo Colo (albos juegan este domingo) y se enfrentarán entre sí la próxima semana.

Tras el pitazo final en Quillota, uno que tomó la palabra fue Fernando Gago. El entrenador azul fue una furia tras el error de Gabriel Castellón en el inicio, pero después ya más calmado analizó la victoria valiosa.

“El partido se puso difícil desde el inicio, pero no nos dejó mal desde lo mental ese gol. El equipo respondió muy bien”, recalcó de entrada. Fue ahí cuando se puso en modo Superclásico.

Gago cree en la remontada de U de Chile

Con miras al partido ante Colo Colo, de la próxima semana, Fernando Gago avisó que pese a la racha de la U, quiere ir por más. Por eso le mandó recado al archirrival que enfrentarán en la siguiente fecha.

Gago sigue en racha con la U /Photosport

“Necesitamos seguir ganando para descontar puntos, esa es nuestra meta. El equipo metió hasta el final y eso enorgullece”, avisó Pintita, como es apodado el DT bullanguero.

Por eso dejó en claro que los cambios que ha hecho en el XI han sido importantes con miras al futuro. Ahí recalcó que “es importante que todos sumen, en un momento les va a tocar jugar”.

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“Necesito que todos estén bien. Los clásicos tienen ese grado de motivación para la gente. Jugamos con nuestra gente, ahora tenemos que descansar y prepararlo de la mejor manera”, concluyó.