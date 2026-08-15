“Me cuidé un poquito”: La curiosa estrategia de Marcelo Morales para llegar impeque al Superclásico

El lateral de la U fue figura ante Deportes Limache y recalcó que tomó sus precauciones para estar disponible el próximo domingo.

Universidad de Chile sigue más firme que nunca en la Liga de Primera. El elenco de Fernando Gago se repuso al temprano gol de Daniel Castro y sacó un contundente triunfo por 3-1 que le deja tarea a Colo Colo que este domingo debe jugar ante O’Higgins.

Al minuto de juego, los azules tuvieron que reponerse al tanto de “Popín” que anticipó a Gabriel Castellón y puso el 1-0 para los locales.

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Pese a ello, el Romántico Viajero no bajó nos brazos y demostró que la remontada en la tabla sigue más viva que nunca. Con goles de Fabián Hormazábal (46’), Agustín Arce (76’) y Gonzalo Reyna (91’), lograron dar vuelta el marcador y ahora son escoltas con 36 puntos.

Pero en la U el triunfo se celebró el doble, especialmente porque ningún jugador quedó condicionado para el Superclásico que será en el Estadio Nacional. Es que Gabriel Castellón, Javier Altamirano y Marcelo Morales eran los tres que estaban en capilla.

La estrategia de Marcelo Morales para llegar impreque al Superclásico

Por lo mismo, este último se transformó en uno de los que mayor preocupación generaba por cómo se dio el partido ante el Tomate Mecánico ya que el Bulla tuvo que remontar el 1-0 en contra desde el inicio del partido.

Sin embargo, el “Shelo” sacó adelante la tarea y fue pieza fundamental en el triunfo por 3-1 tanto en la defensa como en ataque. Si hasta tuvo la chance de anotarse en el marcador.

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Por lo mismo, el lateral destacó el compromiso del equipo ante un rival que siempre es complicado en su casa. Incluso confesó que tuvo que ir con precaución a varias pelotas para no quedar suspendido.

“Empezamos perdiendo ante un rival difícil, pero lo sacamos adelante. Uno se intenta medir. Los clásicos todos los quieren jugar. Me cuidé un poquito, trate de no tirarme ni de chocar. Cuando el equipo sale jugando uno se arriesga a eso, hoy lamentablemente sufrió ese error Castellón”, expresó a TNT Sports.

Pero Morales rápidamente dio vuelta la página y ahora ya se enfoca en lo que será el Superclásico ante Colo Colo el próximo domingo.

“Lo sacamos adelante, en una cancha muy difícil, demostramos el carácter y el león que llevamos adentro. Ya desde mañana nos enfocamos en el clásico,” sentenció la figura de la tarde a TNT Sports.

Tabla Liga de Primera: La U es el único escolta

Universidad de Chile sigue firme en la lucha por el título en la Liga de Primera. Más allá de la distancia con Colo Colo, el Romántico Viajero no pierde el rumbo y sigue siendo uno de los más regulares en esta segunda vuelta. Ahora el Bulla suma cinco fechas con victorias al hilo y queda con 36 unidades como único escolta.

Cabe consignar que el próximo domingo 23 de agosto recibe a Colo Colo en el Estadio Nacional. Luego el 30/8 visita a Universidad de Concepción en el estadio Ester Roa Rebolledo.