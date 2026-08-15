La presidenta de Azul Azul asegura que tendrán reuniones para lograr un nuevo acuerdo y que están abiertos a escuchar.

La Casa de Estudios de la Universidad de Chile se manifestó durante la semana, luego de dar a conocer la primera parte de un informe judicial para conocer detalles del contrato con Azul Azul.

En ese sentido, aseguraron que se debe revisar ese acuerdo por el nombre de U de Chile, donde golpearon por los símbolos en algo que dejaron en duda para continuar adelante, con respaldo en lo que ha pasado con el caso Sartor.

Por lo mismo, se esperaba la respuesta de parte de la propia U, que vino en voz de la presidenta Cecilia Pérez, quien aseguró que mantendrán conversaciones para seguir adelante.

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La U se abre a reuniones con la Casa de Estudios

Fue en la previa del duelo ante Deportes Limache, que la presidenta de U de Chile, Cecilia Pérez, explicó la situación, luego de la amenaza de la Casa de Estudios.

“Sí, escuché sus declaraciones y creo que es irresponsable e imprudente que yo le responda a la prorrectora. Básicamente, en términos de responsabilidad, porque no conocemos el preinforme al que ella alude“, explicó.

“Por lo tanto, lo que corresponde es que cuando exista el informe final de derecho, que ella ha señalado, y nosotros tengamos la posibilidad de conocerlo, someterlo este al directorio para que lo podamos analizar en su mérito y poder tomar ahí las decisiones que corresponden”, detalló.

En ese sentido, deja en claro que “tampoco creo que es prudente, se los decía, es irresponsable e imprudente responder, y en términos de prudencia porque hay un proceso de investigación. Y por lo tanto, considero que cualquier palabra que yo pueda decir sobre un informe del cual no conozco, el cual no conocemos como directorio, esto podría entorpecer la labor del liquidador que está mandatado por la justicia. Y yo creo que uno tiene que, al contrario, colaborar en esa acción”.

La Casa de Estudios de U de Chile busca cambiar el acuerdo con Azul Azul. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

La U fijará reunión y advierte el caso de la rectora

Pese a esto, Cecilia Pérez manifestó que llamarán a reuniones para avanzar en el diálogo con respecto a este tema, además que fueron alertados que la rectora no participará, porque fue parte del caso Sartor, como víctima.

“Pedimos una reunión con la rectora, con todo el directorio, para poder saludarla protocolarmente y felicitarla por la asunción de su cargo”, explicó.

“Se nos señaló también por escrito de que ella estaba inhabilitada para poder relacionarse con nosotros, producto de lo que es de estrés público, ustedes lo saben, que en ella viene con el caso Sartor. Y lo mismo se nos señaló que la persona que iba a ser contraparte por nosotros era la prorrectora”, puntualiza.

“Creemos que es legítimo que ellos puedan tener la aspiración de revisarlo, es su derecho, y en base a eso mostrar la colaboración de poder mejorar aspectos que ellos señalen que, en base a su criterio, habrían incumplimientos. Nosotros creemos que tenemos el cumplimiento a cabalidad con el protocolo del convenio. Y por lo tanto, si se produce esa reunión, antes nada, bienvenido“, finalizó.

Revisa sus declaraciones: