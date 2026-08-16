El golero del Romántico Viajero cometió un craso fallo que le dio la ventaja transitoria al Tomate Mecánico y el mentor de Claudio Bravo desmenuzó en RedGol toda esa acción.

Ni siquiera todos los jugadores del partido que la U de Chile le ganó a Deportes Limache habían terminado de acomodarse a la cancha sintética del estadio Lucio Fariña Fernández cuando Gabriel Castellón había regalado un gol. El portero de los azules recibió un pase atrás de Nicolás Ramírez.

Quiso acomodarse para hacer un saque largo hacia el costado derecho. Pero no contó con la incesante presión de Daniel Castro, quien logró pinchar la pelota, que fue a dar dentro de la portería. Fue el 1-0 parcial para el Tomate Mecánico, aunque de todas maneras el equipo adiestrado por Fernando Gago remontó el encuentro.

En ese contexto, RedGol tomó el teléfono y se contactó con Julio Rodríguez, icónico preparador de porteros que tiene el fútbol chileno. “Es un error grande para un arquero de esa categoría. El primer fallo que comete es su posición”, introdujo Hulk en este análisis detallado.

Así celebró Popín Castro el 1-0 parcial del cuadro limachino ante el Bulla. (Andrés Piña/Photosport).

“Tiene que darle más espacio a su compañero. En realidad no tuvo tiempo para controlar y pegarle al balón por dónde estaba, muy cerca de su compañero. Tenía que darle más profundidad para tener más tiempo para solucionar el problema“, agregó el mentor que tuvo Claudio Bravo en la posición.

Rodríguez tuvo más en su análisis. “Es preocupante, lleva bastante tiempo jugando en un equipo grande. Esos errores podrían haber costado el partido, pero afortunadamente ganaron con tranquilidad”, manifestó Hulk. Tiene razón: los azules marcaron gracias a Fabián Hormazábal, Agustín Arce y Gonzalo Reyna para ese 3-1.

Así celebraron Gonzalo Reyna y Eduardo Vargas el 3-1 de la U. (Andrés Piña/Photosport).

Julio Rodríguez desmenuza el craso error de Castellón en el 3-1 de U de Chile vs Limache

A pesar de ese desafortunado error que cometió Gabriel Castellón, Julio Rodríguez elogió la defensa de la U de Chile, que venció a Deportes Limache en la fecha previa al Superclásico del fútbol nacional. Será la edición 200 de aquel encuentro.

“Específicamente el arquero tiene que mejorar. La U defiende bastante bien, cometen errores como todos los equipos. Pero el primer gol es preocupante. Los jugadores son responsables, no tan sólo el arquero”, manifestó Rodríguez. Tiene razón, pues quizá Ramírez tenía espacio para no jugar la pelota hacia atrás.

Y ratificó su dictamen sobre esta jugada. “En este caso fue Castellón, debió haber estado más lejos de su compañero”, manifestó Rodríguez, quien cree que el posicionamiento del golero surgido en las inferiores de Santiago Wanderers favoreció a Popín Castro para su conquista.

Gabriel Castellón cometió un error grosero en la victoria azul ante el Tomate Mecánico. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

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