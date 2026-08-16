Fernando Agustín Tapia apoyó la tesis de Mauricio Pinilla de que el ex volante no era el que filtraba información desde el interior de la Roja.

Durante esta semana Marcelo Díaz sorprendió a todo al confirmar su retiro de fútbol al término de este 2026. Uno de los principales emblemas de Universidad de Chile decidió colgar sus botines, concluyendo con esta una exitosa carrera a nivel de clubes y selecciones.

Sin embargo, Díaz también deja la actividad dejando una polémica bien marcada de sus años en la Roja, la que siendo bien francos, tampoco es responsabilidad de él. ¿De cuál hablamos? Pues de la que era el supuesto ‘sapo’ que filtraba información a la prensa.

Un ex compañero suyo en el equipo de todos como Mauricio Pinilla salió a desmentir esto hace unos días. “Lo voy a decir. De toda la historia que hay con Marcelo Díaz… ¡El no es el sapo! Por que siempre se le trató del sapo de la Selección y tal, pero él no era el sapo, era otro”, afirmó en ESPN.

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Periodista apoya la idea de que Marcelo Díaz no era el ‘sapo’ de la Roja

Esta tesis fue apoyada por el periodista Fernando Agustín Tapia, quien en el programa Hay Zoom de TVN aseguró que “cuando ocurrió esto es porque ese mote se genera dentro del camarín. Porque habían probablemente rencillas internas”.

“Pero no era por Marcelo Díaz. Ahora, el tema es que nunca lo aclararon tampoco, entonces dejaron crecer ese mito, producto de que probablemente el futbolista era más cercano a otro grupo de la selección”, añadió el comunicador.

Durante años se apuntó a Marcelo Díaz como uno de los que filtraba información a la prensa en la selección chilena. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Tapia aseguró que “las aclaraciones nunca ocurren en el momento. Estas historias siempre se conocen en el tiempo, es parte de lo que se va descubriendo después en el tiempo, cuando el jugador deja de ser profesional. El secreto de camarín es muy duro”.

“En mi experiencia personal, que es una más entre varios periodistas que en algún momento cubrimos la selección, puedo asegurar 100% que por lo menos Marcelo Díaz no fue una fuente mía. Ahora, no descartó que pudo ser de algún otro colega”, concluyó.

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En síntesis