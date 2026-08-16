Fabián Jaque, unas de las máximas autoridades del cuadro pudicano, comentó lo que fue la derrota por 3-2 en el Fiscal de Talca.

Rangers de Talca sigue sin levantar cabeza en este 2026 de pesadilla que está atravesando. Ahora el cuadro piducano cayó por 3-2 ante Magallanes por la fecha 20 de la Primera B, en su casa y con dos jugadores de más por las expulsiones en la visita.

La situación es insostenible en Talca. Y es que son colistas sin todavía una sola misera victoria en lo que va de torneo y con el peligro de bajar a la Segunda División Profesional más latente que nunca.

Por lo mismo, la continuidad de Ivo Basay, quien ya suma varios partidos al mando del equipo, ya está siendo analizada. Así lo dejó en claro tras la derrota Fabián Jaque, uno de los dueños del cuadro rojinegro.

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Se viven horas claves en Rangers tras una nueva derrota

Jaque declaró tras el partido que “es un poco complicado, porque para nosotros es una situación en la que hemos tratado de aportar y ayudar en lo máximo posible. Queremos sacar la situación adelante”.

“Hay tres minutos, más los ocho que dieron de alargue y nos terminamos perdiendo con dos jugadores más en cancha (…) Ya no podemos sostener la situación. Es un tema medio complicado, por eso tendremos una reunión en las próximas horas y vamos a ver qué va a suceder”, concluyó el dirigente.

Rangers perdió ante Magallanes a pesar de tener dos hombres de más en el Fiscal de Talca. | Foto: Rangers.

Ivo Basay en Rangers ya suma once partidos entre la Primera B y la Copa Chile, en lo que registra apenas un triunfo, tres empates y seis derrotas. En la B es el absoluto colista con seis unidades, diez menos que Deportes Santa Cruz, su rival a vencer para no perder la categoría.

El próximo partido de Rangers

Los paduanos volverán a la acción este viernes 21 de agosto a las 20:30 horas ante San Marcos de Arica en el Estadio Mundialista Carlos Dittborn Pinto. Este duelo será válido por la fecha 21 de la Primera B 2026.

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En síntesis