El técnico de Universidad Católica despertó interés del gigante argentino tras la salida de Gustavo Quinteros.

Universidad Católica se prepara para uno de los partidos más importantes de su temporada, pero en la previa de la revancha ante Estudiantes de La Plata apareció un nuevo foco de atención en torno a Daniel Garnero.

El técnico de los Cruzados despertó el interés de Independiente de Avellaneda, que se encuentra buscando entrenador luego de la salida de Gustavo Quinteros.

Según informó DSports Radio Argentina, el nombre de Garnero aparece entre las alternativas que analiza el conjunto argentino. El vínculo del estratega con Los Cruzados se extiende hasta el final de la presente temporada.

La UC enfrenta este martes a Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores

La salida de Garnero no sería sencilla

El entrenador, además, tiene un pasado ligado a Independiente, donde se desempeñó como futbolista, un antecedente que aparece como uno de los elementos que podrían favorecer su candidatura.

Sin embargo, la opción no sería sencilla. De acuerdo con el mismo reporte, Garnero no es el único candidato, ya que también están en carpeta Rubén Darío Insúa y Omar De Felippe.

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El interés argentino también fue abordado por Data Diario, medio que asegura que desde Independiente existieron consultas por el entrenador de la UC.

No obstante, su salida del conjunto precordillerano actualmente se considera “casi imposible”, principalmente por dos factores: el aspecto económico y el respaldo que mantiene desde la dirigencia cruzada.

A esto se suma el compromiso de Garnero con Universidad Católica, que tiene por delante un desafío clave en la Copa Libertadores, que este martes 18 de agosto a Estudiantes de La Plata en el Claro Arena, luego del empate 1-1 conseguido en Argentina.

Mientras la UC se concentra en buscar su clasificación a los cuartos de final, Independiente deberá definir entre sus distintas alternativas para asumir el banco. Entre ellas también apareció Ricardo Gareca, quien habría sido ofrecido al club con condiciones salariales inferiores a las habituales del mercado.

En resumen…