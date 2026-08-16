Al otro lado de la cordillera los rivales de nuestros representantes en los octavos de final de la Copa Libertadores vieron acción.

Universidad Católica y Coquimbo Unido descansaron en este fin de semana pensando en las revanchas de sus respectivas llaves de octavos de final de la Copa Libertadores. Mientras los cruzados recibirán a Estudiantes este martes, Coquimbo hará lo propio ante Platense el miércoles.

Sin embargo, en estos cruces los elencos chilenos fueron los únicos que no vieron acción por estos días, ya que sus respectivas rivales jugaron en el torneo argentino, por lo que llegarán bastante ritmo de competencia a nuestro país.

Partiendo con Estudiantes, el Pincharrata por la fecha 5 del Clausura goleó por 4-0 a Gimnasia de La Plata en el clásico de la zona con goles de Eros Mancuso (43’), Tiago Palacios (60’), Joaquín Tobio (70’) y Alexis Castro (84’).

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Por su parte Platense rescató por la misma jornada del fútbol trasandino un empate 1-1 recibiendo a Boca Juniors gracias al tanto de Kevin Retamar (33’), mientras que el gol xeneize fue obra de Miguel Merentiel (80’).

Con estos resultados Estudiantes escaló hasta la quinta posición del Grupo A con seis puntos, mientras que Platense se quedó en el puesto 14° con cinco unidades.

¿Cuándo se juega la vuelta entre Universidad Católica y Estudiantes?

La revancha entre cruzados y argentinos está pactada para este martes 18 de agosto a las 20:30 (hora de Chile) en el Claro Arena. El ganador de este duelo enfrentará en cuartos al clasificado entre Corinthians de Brasil y Rosario Central de Argentina.

¿Cuándo se juega la revancha entre Coquimbo Unido y Platense?

El Pirata y el Calamar se enfrentarán por la vuelta el próximo miércoles 19 de agosto a las 18:00 (hora de Chile) en el Francisco Sánchez Rumoroso. El que clasifique enfrentará en cuartos al vencedor entre Independiente de Rivadavia y Fluminense.

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En síntesis