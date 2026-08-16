Los Albos van por su décima victoria consecutiva en el Campeonato Nacional.

Colo Colo afrontará este fin de semana la fecha 19 de la Liga de Primera, donde buscará prolongar su gran momento y alcanzar su décima victoria consecutiva ante O’Higgins en el Estadio Monumental.

El equipo de Fernando Ortiz llega como líder absoluto del campeonato con 45 puntos y buscará sumar nuevamente de a tres para ampliar su ventaja. Seguido por Universidad de Chile con 33 unidades, que este fin de semana visitará a Deportes Limache.

Albos y Celestes se enfrentan por la fecha 19 del Campeonato Nacional.

¿A qué hora juega Colo Colo vs. O’Higgins y dónde ver EN VIVO?

Colo Colo vs. O’Higgins juegan este domingo 16 de agosto, desde las 17:30 hrs. en el Estadio Monumental David Arellano, por la fecha 19 de la Liga de Primera.

El partido amistoso entre Albos y Celestes, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

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Probable formación Colo Colo vs. O’Higgins

La oncena titular de los albos sería con Gabriel Maureira en portería; Arturo Vidal, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa y Álvaro Madrid en el mediocampo; Maximiliano Romero y Leandro Hernández en ataque.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026