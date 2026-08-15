Remando desde atrás, los ruleteros siguen metidos en la parte alta del torneo y rescatan un valioso punto. Itálicos miran de reojo el descenso.

Everton de Viña del Mar logró un valioso empate en el cierre de la jornada sabatina. Los viñamarinos igualaron 1-1 ante Audax Italiano, en partido jugado en el Estadio Sausalito.

Pese a que los ruleteros venían en alza en la tabla de la Liga de Primera, los itálicos pegaron primero. Franco Troyansky anotó de penal la apertura de la cuenta, en una polémica celebración contra el portero Ignacio González.

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Y los viñamarinos pensaban que se les iba la noche encima, ya que Hugo Magallanes se fue expulsado por Piero Maza. Pero los locales apelaron al oficio y con un golazo de Emiliano Ramos pusieron la igualdad final, en el minuto 54.

Tabla de posiciones tras igualdad en Everton – Audax

Everton se mantiene en posiciones de clasificación a copas internacionales. Los hombres de Walter Ribonetto son cuartos cerrando la jornada de día sábado, con 27 puntos en 19 partidos.

En el caso de Audax Italiano, los dirigidos por Patricio Graff siguen mirando de reojo el descenso y no despegan en la Liga de Primera. Los de La Florida quedaron en la posición 13°, cuatro puntos sobre la zona roja rumbo a Primera B.

Enzo Ferrario, defensa de los tanos, dijo estar con un “sabor amargo, fue un partido muy frustrante, no encontramos el camino al gol. Nos quedamos con que fuimos superiores y eso es lo más importante al final”.

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Por su parte el evertoniano Benjamin Berríos confesó que “nos costó, nos condiciona el penal y la expulsión, el equipo nunca dejó de luchar. Pudimos ganarlo, no se pudo, pero contento porque nunca bajamos los brazos”.