“Tu nueva casa”: Alexis Sanchez tiene bienvenida a lo grande en el CF Montréal

El Bicampeón de América llegó hasta el Estadio Saputo que presentó asistencia completa para su presentación.

Alexis Sanchez fue recibido a lo grande por el CF Montréal. El Bicampeón de América ya conoció a sus compañeros y presenció el primer partido de local de su nuevo equipo.

En está ocasión el Estadio Saputo fue el que recibió al nacido en Tocopilla. Y como era de esperarse, de inmediato fue tratado como el ídolo del club. El reciento presentó asistencia completa justamente por la llegada del jugador franquicia del club.

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“¡Bienvenido a tu nueva casa!”, resaltó la cuenta oficial del cuadro canadiense. La presentación de Alexis se hizo en el entretiempo del duelo entre el Montréal y DC United. Espacio donde el estadio casi se viene abajo con la presencia del ex Barcelona, Arsenal e Inter entre otros.

“Fue una presentación sobria, pero efectiva”, destacó el comunicador Maxime Truman que presenció la llegada del “niño maravilla”. Es que Sánchez dejó de lado la parafernalia de este tipo de presentaciones y saltó directamente a la cancha.

En su ingreso incuso compartió con los hinchas más pequeños del Montréal y hasta dio una vuelta olímpica por la cancha. Además se cansó de saludar a los hinchas y de firmar sus camisetas.

El efecto Alexis Sanchez en el CF Montréal

Pero la llegada de Alexis Sánchez de inmediato reactivó al CF Montreal. El elenco dominó en el duelo ante DC United. Además contó con el retorno de Thomas Giller en el arco.

El marcador lo abrió Prince Osei Owusu en el 50’ desde el punto penal. Ahora el equipo no pudo mantener la ventaja y Tri Baribo anotó en el 67’ y sentenció el 1-1.

Con este resultado Montréal ahora quedó 13° en la conferencia Este con 17 unidades. Por lo que sigue a seis puntos de meterse en zona de postemporada.

En tanto el debut de Alexis Sanchez podría ser este miércoles 19 de agosto cuando visiten al Columbus Crew. Tras ello, reciben al LA Galaxy el 22 de agosto y cierran el mes de visita frente al Inter Miami de Lionel Messi el 29/8.