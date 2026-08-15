Luego de los polémicos dichos del ex presidente albo, la hija del DT campeón de Copa Libertadores le dedicó un testamento de vuelta.

Sigue la polémica tras los dichos de Peter Dragicevic, ex presidente de Colo Colo, contra Mirko Jozic. Es que quien las ofició de timonel albo le bajó el perfil a la figura del DT campeón de Copa Libertadores en 1991.

“Mirko no es un ídolo, es un trabajador que yo contraté en Colo Colo”, dijo Dragicevic, en La Hora de Conversar. Fue así que Lana Pirija Jozic, hija del DT histórico en el Cacique, salió en su defensa en su cuenta de Instagram.

“Peter Dragicevic habla de Colo Colo desde el ‘yo, yo, yo’ yo hice…. Pues bien, hablemos del ‘yo’. Tú eras presidente cuando Colo-Colo terminó viviendo uno de los episodios más dolorosos y humillantes de toda su historia institucional: la quiebra de 2002“, lanzó de entrada.

La furia de la hija de Mirko Jozic contra Dragicevic

Lana Pirija Jozic dedicó una extensa publicación para caerle a Peter Dragicevic y sus dichos contra Mirko Jozic, el histórico entrenador de Colo Colo en el título de la Libertadores 1991. La hincha alba pegó fuerte desde Europa y no se guardó nada.

“Señor Dragicevic… no. Retiro lo de señor. Antes de intentar disminuir a Mirko Jozic recuerda algo muy sencillo. Mirko dejó a Colo Colo campeón de América y cuando alguien pronuncie su nombre dentro de 50 años, va haber una copa en las vitrinas del Monumental, que explicará perfectamente quién fue y qué hizo”, dijo.

Pero no se quedó ahí. La hija de Jozic recalcó que “las palabras se las lleva el tiempo, la Copa Libertadores de 1991 sigue ahí y hay una diferencia enorme entre formar parte de la historia de un club y pretender convertirse en dueño de su historia”.

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“Colo-Colo es demasiado grande para pertenecer al ego de una sola persona, así que puede seguir diciendo: ‘yo, yo, yo, yo’. La historia afortunadamente responde con algo mucho más poderoso 1991. Me das pena”, cerró.