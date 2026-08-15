Luto en el puerto en medio del cumpleaños del equipo, luego de conocerse la partida de uno que supo ascender con el equipo.

Triste noticia para los hinchas de Santiago Wanderers en la mañana de este sábado 15 de agosto. En la previa de una nueva fecha de la Primera B, se comunicó el fallecimiento de un ex jugador caturro.

“En vísperas de nuestro aniversario, recibimos con profundo pesar la noticia del fallecimiento de Miguel Luis “Huevo” Vásquez Muñoz, exjugador de Santiago Wanderers, quien defendió nuestros colores entre 1989 y 1992″, informó la Corporación S. Wanderers.

El ícono del puerto partió a los 67 años, siendo recordado por aquel histórico ascenso del equipo de Valparaíso en el año 1989. Vásquez jugaba de volante ofensivo y era oriundo de Puente Alto.

El panorama de Wanderers tras el triste adiós

Miguel “Huevo” Vásquez, ex jugador y querido en Santiago Wanderers, falleció durante la presente jornada. El pueblo caturro lamentó su deceso y recordó su histórica campaña a fines de los 80.

“Miguel fue parte del plantel que consiguió el ascenso de 1989, dejando su huella en una etapa importante de la historia de nuestro club”, destacó la Corporación de Santiago Wanderers.

Además de los verdes del puerto, el fallecido ex jugador defendió camisetas como las de Deportes La Serena, Magallanes, Deportes Linares, Unión Santa Cruz y Cobreandino.

ver también ANFP suspende la “final anticipada” de Primera B por la Copa Intercontinental en el Bernabéu

En lo futbolístico, el equipo de Valparaíso jugará este domingo por la Primera B. Ahí recibirán a Deportes Puerto Montt, a las 12.30 horas, donde están a un punto de Cobreloa en la cima de la tabla de posiciones rumbo al ascenso.