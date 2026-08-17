Ante las numerosas bajas, el técnico Daniel Garnero realizará un par de apuestas para conseguir la clasificación a cuartos de final.

En medio de las innumerables bajas que presenta, entre lesiones y suspensiones, Universidad Católica buscará el pase a cuartos de final en Copa Libertadores en el duelo de vuelta ante Estudiantes de La Plata, lo que no es poca presión.

Es que las suspensiones de Fernando Zampedri y Cristián Cuevas se suman a las cinco bajas que tiene por molestias de diversa consideración, además de la ausencia del nuevo refuerzo, el argentino Agustín García Basso por no estar inscrito.

Con este preocupante panorama, el técnico Daniel Garnero decidió que parará en la cancha una inédita formación titular para Católica donde hay un puesto donde tiene dudas y una clara certeza: Bernardo Cerezo no entra en la consideración.

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La inédita formación de la Católica ante Estudiantes

En la defensa, Daniel González pasará al lateral derecho para suplir al ex Universidad de Chile que ni siquiera entraría en la citación. En el centro, para acompañar a Branco Ampuero, el entrenador deberá decidir entre improvisar a Agustín Farías o Gary Medel, que conocen el puesto.

La otra zona donde habrá movimientos en la formación de Católica será en el ataque, donde Justo Giani irá al centro para suplir a Zampedri, mientras que por las bandas entrarán Diego Corral por derecha en lugar de Clemente Montes, y Martín Gómez por Cuevas.

Hablando de Montes, el periodista Bruno Sampieri confirmó que tanto él como Sebastián Arancibia, dos que estaban en duda para ser parte del juego ante Estudiantes, irán en la citación al igual que el joven colombiano Nicolás Girón.

El 11 titular de Católica para enfrentar a Estudiantes será con Vicente Bernedo en el arco;Daniel González, Agustín Farías (o Gary Medel), Branco Ampuero y Eugenio Mena en defensa; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia y Jimmy Martínez en mediocampo; Diego Corral, Justo Giani y Martín Gómez en delantera.

En síntesis