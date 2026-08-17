Garnero mueve sus piezas para la revancha de Libertadores, marcada por varias bajas y el posible regreso de dos jugadores.

Universidad Católica ya tiene la mira puesta en un partido clave, recibiendo este martes a Estudiantes de La Plata en el Claro Arena por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El empate conseguido en Argentina dejó abierta la serie. Ahora, la UC necesita ganar para avanzar directamente a la siguiente ronda, mientras que una nueva igualdad obligaría a definir al clasificado mediante lanzamientos penales.

En ese escenario, Daniel Garnero prepara un equipo con varias novedades debido a las numerosas ausencias que tiene el plantel.

Garnero ensaya un equipo con cambios

Según informó el periodista Bruno Sampieri en su canal de YouTube, el técnico argentino probó una formación inédita durante la práctica de este domingo.

Una de las principales novedades estaría en defensa, donde Bernardo Cerezo dejaría la titularidad para darle espacio a Agustín Farías o Gary Medel.

El equipo que ensayó la UC estaría compuesto por Vicente Bernedo; Daniel González, Agustín Farías (o Gary Medel), Branco Ampuero y Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia y Jimy Martínez; Diego Corral, Justo Giani y Martín Gómez.

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Además, existe optimismo por los posibles retornos de Clemente Montes y Sebastián Arancibia. Ambos deberían ser citados para el compromiso, aunque todo apunta a que comenzarían el encuentro desde el banco de suplentes.

Una UC golpeada por las bajas

El conjunto de Garnero tendrá que afrontar el desafío copero sin sus principales alternativas: Fernando Zampedri, Cristián Cuevas, Diego Valencia, Tomás Asta-buruaga, Jeffrey Sekgota, Juan Ignacio Díaz y Francisco Rossel no estarán disponibles para la revancha.

A ellos se suma Agustín García Basso, quien todavía no ha sido inscrito y, por lo tanto, tampoco puede ser considerado.

Con este escenario, Universidad Católica buscará hacer valer el empate conseguido en Argentina y sellar en casa su clasificación a los cuartos de final de la Libertadores.

En resumen