El jugador de los bávaros contó el problema de salud por el que está pasando.

Una imagen que abre viejas heridas en el fútbol fue protagonizada nuevamente por Jamal Musiala, quien se desvaneció en la cancha. Por esta razón, el jugador de Bayern Múnich aclaró su situación.

Hace solo cuatro días, Musiala había tenido problemas en un partido contra RB Leipzig. Luego de superar esto, volvió al terreno de juego en un amistoso contra Heidenheim, pero solo cuatro minutos después de ingresar, cayó al suelo asustando a los hinchas y sus compañeros.

La salud de Musiala

Luego de lo sucedido, Jamal Musiala usó sus redes sociales para revelar que se encuentra en buen estado. Sin embargo, confesó que está pasando por un problema de salud que le está provocando estos desvanecimientos en el terreno de juego.

“Me han diagnosticado unas crisis de ausencia breves y temporales —pero altamente tratables— causadas por una disfunción neurológica. Estas pueden provocar incidentes como los ocurridos recientemente, por ejemplo, en los partidos contra el Leipzig y el Heidenheim. Sé que a primera vista pueden parecer alarmantes, pero para mí, actualmente, son simplemente parte de mi vida cotidiana”, indicó el alemán de 23 años.

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“Estoy recibiendo una atención médica excelente para esto y me mantengo muy optimista. El FC Bayern y mi red de apoyo personal están a mi lado, ayudándome a superar esta situación. Es importante destacar que no existe ningún riesgo adicional para mi salud“, complementó Musiala.

Pese a este problema que lo afecta, Jamal aseguró que ha tomado la decisión de no abandonar la actividad deportiva y que seguirá jugando con normalidad en Bayern Múnich, aunque pueda repetir nuevamente imágenes como las vistas con RB Leipzig y Heidenheim.

“Tras consultar estrechamente y mantener contacto regular con los especialistas, mi deseo personal fue afrontar este desafío; con la autorización médica de los neurólogos, quiero seguir haciendo lo que más favorece mi recuperación: vivir mi vida con normalidad y perseguir mi pasión por jugar al fútbol. He asumido plena responsabilidad por esta decisión“, cerró Musiala.