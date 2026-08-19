El argentino Walter Erviti, de paso muy olvidable por el Audax Italiano, confirmó el término de su carrera en las bancas y afirmó que "no es un fracaso" su trayectoria.

Si buscamos nombres que como futbolistas tuvieron un prestigio y vinieron al fútbol chileno a “hacer su práctica” como entrenador, uno de los que integran la lista y sin duda se califica entre los peores que pasaron por el país es el argentino Walter Erviti.

El ex jugador de Boca Juniors y San Lorenzo llegó a finales del 2023 para ser el nuevo técnico de Audax Italiano en la temporada siguiente, donde tras afirmar que “mi objetivo no es ganar partidos, sino glorificar a Dios”, apenas duró cuatro partidos cuando decidió renunciar.

Tras sonoros fracasos como entrenador, Erviti comunicó en entrevista con DSports Radio el término de su carrera en las bancas. “Me di cuenta que mi camino no era como entrenador. No lo tomo como un fracaso, fue un aprendizaje”, afirmó.

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Erviti no será más entrenador tras sonoro fracaso en Chile

Luego de concluir su paso como futbolista, empezó su camino como técnico en 2021, cuando se hizo cargo de Atlanta, en la Primera B Nacional de Argentina. Luego de un año y cinco meses, comunicó su salida del club tras una mala campaña en 2022.

Pasó el tiempo, y si bien su nombre sonó en el fútbol chileno para reemplazar, por ejemplo, a Gerardo Ameli en Unión La Calera, finalmente el 30 de diciembre del 2023, a Erviti lo presentaron como entrenador del Audax, con el fracaso por todos conocido. Un 25 por ciento de rendimiento.

Su última experiencia en el banquillo se dio a comienzos de la temporada 2025, donde se hizo cargo en Belgrano de Córdoba, donde tras no sumar triunfos en cuatro juegos, lo despidieron. En la actualidad, es director deportivo del Monterrey en México.

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