"No me siento DT, es la voluntad de Dios": Duró 4 duelos en Chile y dirigirá en Primera de Argentina

De esos casos curiosos que se dan en el fútbol chileno. Así se podría describir el paso de Walter Erviti por nuestro país en este 2024, cuando arribó como flamante entrenador de Audax Italiano.

El argentino hizo polémica por sus dichos al aterrizar en La Florida, señalando que “no me siento un DT, soy una persona que está acá por la voluntad de Dios y vengo acá a glorificar a Dios desde mi rol de entrenador”, en diálogo con As.

Por eso, en los itálicos no es bien recordada su figura, teniendo en cuenta también su breve paso con malos resultados. Pero como la vida da revanchas, el DT ahora agarró banca en equipo de Primera División de Argentina.

Su triste paso por Chile le dio créditos en Argentina

Walter Erviti solo dirigió 4 partidos en Chile tras renunciar a la banca de Audax Italiano. Ahí cosechó un solo triunfo (2-1 ante Ñublense) y tres derrotas, lo que le valió un 25% de rendimiento.

Walter Erviti en su último duelo en Chile /Photosport

Tras eso, estuvo a punto de volver a dirigir en el fútbol argentino, pero finalmente se cayó su fichaje en Banfield. Pero de cara al 2025, ya fue oficializado para tener su revancha como entrenador, en otro equipo trasandino.

El próximo destino de el ex DT de Audax es Belgrano, club que aún tiene a Matías Marín en sus filas, pero es un hecho que dejará el club. Eriviti fue destacado por Olé tras sus 4 partidos en Chile, cuestionando sus pergaminos para tomar la banca del pirata cordobés.