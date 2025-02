Rodrigo Ureña había acordado las condiciones para jugar por Belgrano de Córdoba, pero ese fichaje quedó en nada. No sirvió de mucho que el centrocampista chileno haya estado en suelo cordobés, donde pasó con éxito el chequeo médico de rigor.

Pero hubo algunas cuestiones que colmaron la paciencia de Ureña. A raíz de la caída en la negociación fueron muchos los rumores en torno a los motivos reales del fracaso en la tratativa. En su regreso a Lima, el volante de Universitario de Perú contó su versión de los hechos.

“Esto fue ayer en la mañana. En ese intertanto descansé un poco más, llegué un poco cansado del partido. Me levanté, esperaba la respuesta de ellos. Nuevamente les pedía los contratos y preguntando si ya habían hecho el pago de la cláusula. Era importante para mí resguardar la integridad de Universitario”, introdujo el ex volante del Deportes Tolima y el Independiente Santa Fe de Colombia.

Rodrigo Ureña ante LDU de Quito. (Foto: Miguel Marruffo | Imago).

Y prosiguió. “Soy responsable de mis actos y mi forma de ser. Soy de palabra. Cuando me fallan a la primera, segunda, tercera, finalmente dije ‘muchas gracias, me voy. Agradezco, pero no quiero jugar en Belgrano”, blanqueó el futbolista, que también jugó en Universidad de Chile y Cobresal.

“Le pregunté a Universitario si realmente ellos habían pagado. Primero había que pagar eso. Para poder salir del club había que abonar 600 mil dólares. Eso lo tenía que asumir Belgrano. Finalmente eso nunca llegó. En base de eso no podría decirte mucho más”, aseguró Rodrigo Ureña.

Pero eso no fue todo lo que contó Rodrigo Ureña en torno al fichaje fallido por Belgrano de Córdoba. “Tomé la decisión en base a mi forma de ser y mis conceptos. Sentado con ellos les digo que no voy a ir. Que no jugaré en ahí”, reveló.

“A lo sumo, después de tantas cosas que pasaron, llegó el presidente, el gerente, cinco o seis personas a tratar de convencerme de que me quedara. Que había sido un error, que la culpa era de Pedrito, de Juanito. Nadie asumía”, contó Ureña, futbolista que también jugó en el América de Cali de Colombia.

Rodrigo Ureña seguirá como jugador de Universitario. Los hinchas lo agradecen sobremanera. (Foto: Miguel Marruffo | Imago).

Dejó una frase muy particular para graficar por qué cortó por lo sano y canceló su arribo al Pirata cordobés. “Es mejor ponerse colorado una vez que terminar dos años en un lugar sin saber qué va a pasar”, sentenció Ureña. Desde Belgrano llegó una respuesta a través de un comunicado.

Captura Twitter.

“De modo inesperado, el jugador se negó a firmar el contrato aduciendo que por motivos personales quería regresar a Perú. Estaba el contrato acordado por las partes disponible para ser firmado”, aseguró el cuadro argentino, que vive una tremenda polémica por este negocio fracasado y un torcido inicio en la Liga Profesional en el vecino país.

