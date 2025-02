Walter Erviti fue un DT que tuvo una brevísima experiencia en el fútbol chileno antes de tener una chance en Argentina. De hecho, su estadía en Audax Italiano terminó abruptamente. Aunque alcanzó a dejar unas frases para la historia en ese ciclo cortísimo con los Tanos.

“Yo no me siento un entrenador, soy una persona que está acá por la voluntad de Dios y vengo acá a glorificar a Dios desde mi rol de entrenador. Mi principal objetivo no es ganar partidos. Es hacer que el equipo tenga una identidad, que haga las cosas de manera honesta y ética”, fueron las increíbles declaraciones de Erviti.

Hoy en día, el estratego conduce a Belgrano de Córdoba, que recibió su segunda derrota consecutiva en la Liga Profesional de Argentina. Al cabo de tres partidos, el Pirata suma sólo un punto. Lo ganó luego de empatar 1-1 ante Huracán. Pero el 3-0 que le propinó Independiente Rivadavia de Mendoza provocó muchas rechiflas de los fanáticos. La paliza la cerró el colombiano Sebastián Villa, autor de un doblete.

Walter Erviti duró apenas cuatro partidos como DT de Audax Italiano en 2024. (Javier Salvo/Photosport).

También varias críticas de la prensa, que se le plantó con firmeza a Erviti. El estratego dejó otra respuesta con la que dejó boquiabiertos a los medios de comunicación. “Los entrenadores sentimos en riesgo nuestro puesto en todos los partidos. Es parte de”, aseguró el ex volante ofensivo de Banfield, Boca Juniors y el Monterrey de México.

“Cada partido entiendo que puede ser el último como todos los días de mi vida los entiendo así. Por eso lo vivo al máximo y lo disfruto de esa manera”, agregó Walter Erviti, quien tuvo un entredicho con más de un reportero en la rueda de prensa pospartido.

Walter Erviti, el DT que dio declaraciones increíbles en el fútbol chileno repite el modelo en Argentina

Walter Erviti parece que replicará el ciclo breve que tuvo en el fútbol chileno en Belgrano de Argentina. Por estos días, el estratego debe afinar detalles para visitar a Banfield. Pero con el sinfín de dudas que dejaron los tres primeros partidos al mando del cuadro celeste.

“Un plazo, no, no me pongo. No sé si mañana voy a estar vivo. Imagínate si sé si voy a seguir siendo entrenador. Es parte de la vida, ¿vos estás asegurado? Bueno, yo tampoco”, retrucó Erviti a un periodista presente en la sala. El reportero le dijo que estaba siendo un poco drástico.

Walter Erviti en acción como DT de Audax Italiano ante la U. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Pero Erviti no echó pie atrás. “Imagínate que no voy a tratar de hacer que mañana sea el mejor de mi vida por si llega a ser el último”, cerró el DT, quien fue compañero de Humberto Chupete Suazo en los Rayados de Monterrey. Y parece tener cada vez menos margen en el Pirata cordobés.

