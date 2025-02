Parecía ser que Rodrigo Ureña tenía todo encaminado para vivir su primera experiencia en Argentina. De hecho, el todoterreno centrocampista chileno se había desplazado hasta Córdoba, donde superó los exámenes médicos de rigor. Pero finalmente no firmará en Belgrano.

Varios periodistas que siguen el devenir diario del Pirata cordobés dieron cuenta de que el traspaso está caído. Y que Ureña regresará a Perú para seguir ligado a Universitario de Lima, uno de los clubes más grandes de aquel país. Un desenlace inesperado para esta trama.

“Pasó los exámenes médicos y físicos, pero hubo problemas con su fichaje. Aún no lograron inscribirlo y tampoco realizaron la transferencia. De no solucionar todo hoy mismo, el volante chileno regresará a Perú”, contó la periodista de ESPN Darinka Zumaeta.

El periodista César Merlo, un especialista en el reporteo del mercado de pases, contó la siguiente información. “Cuando estaba listo para firmar, comunicó que no iba a hacerlo aduciendo que ‘no se sintió cómodo con el ambiente que se vivió ayer en la cancha”, aseguró el citado comunicador en su cuenta de Twitter. Se refería al caldeado escenario que dejó la paliza sufrida ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

Rodrigo Ureña continuará en Universitario de Lima.

Acompañó esos datos con otro, que seguramente surgió desde la plana mayor del equipo celeste. “En Belgrano sospechan que Universitario le hizo una nueva oferta contractual y por eso volvió a Perú”, afirmó Merlo, siempre en la ex red social del pajarito.

Se cae el fichaje de Rodrigo Ureña por Belgrano de Argentina

Pero no fueron las únicas versiones en torno al fallido fichaje de Rodrigo Ureña en Belgrano de Argentina, que tiene al cuestionado Walter Erviti como director técnico. La cuenta de Twitter Piratismo citó un reporte entregado por el periodista Santiago Ponce.

“El jugador está bastante molesto y no quiere quedarse en Argentina. Belgrano no logró hacer la transferencia a tiempo y se cerró el plazo en la AFA”, contó el citado reportero. Un panorama que no le gustó a este fanático que suele informar de la actualidad del Pirata en dicha red social.

Por eso mismo, aprovechó la tribuna para opinar de cómo se dio todo. “Belgrano otra vez dando vergüenza”, fue el juicio que lanzó Piratismo, siempre en la red social que Elon Musk bautizó como X. Así las cosas, Ureña continuará en el último campeón del fútbol de Perú, donde incluso llegó a ser pedido para la selección peruana.

