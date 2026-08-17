Pronósticos Palestino vs Huachipato: Árabes y Acereros cierran la fecha 19 del Campeonato Nacional

RedGol te presenta los mejores pronósticos de Palestino vs Huachipato, por la fecha 19 del Campeonato Nacional.

Nuestros picks Pronósticos: Palestino vs Huachipato Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Total de goles: Más de 2.5 Palestino y Huachipato registraron al menos tres goles en cinco de sus últimos siete partidos de liga, mientras que sus cuatro enfrentamientos recientes también superaron esta línea. bet365 1.70 Pronóstico Anota en cualquier momento: Nelson Da Silva Nelson Da Silva atraviesa un gran momento, con tres goles en sus últimos cuatro partidos y también en sus cuatro apariciones recientes del Campeonato Nacional, además de otro tanto en Copa Chile. bet365 2.00 Pronóstico Tiros de esquina de Palestino: Menos de 7.5 + Tiros de esquina de Huachipato: Menos de 4.5 Ambos equipos se encuentran entre los que menos córners generan en la Liga de Primera: Palestino promedia 4,22 y Huachipato 3,61, mientras sus registros recientes respaldan líneas bajas. bet365 2.00 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este lunes 17 de agosto, a las 20:30 horas, para el cierre de la fecha 19 del Campeonato Nacional, Palestino se medirá con Huachipato en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Los Árabes vienen de perder con Universidad de Chile y actualmente están sextos con 27 puntos. Los Acereros, por su parte, llevan seis partidos sin ganar en el torneo, con cuatro derrotas y dos empates, y marchan décimos con 24 unidades.

En la previa del partido, nuestro analista te trae los mejores pronósticos de Palestino vs Huachipato, para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas en el campeonato chileno.

El mercado de goles aparece como una opción atractiva en la previa

En cinco de los últimos siete partidos de Palestino en la Liga de Primera, se registraron al menos tres goles.

Huachipato llega con números idénticos: en cinco de sus siete compromisos más recientes en el certamen, también hubo más de dos goles.

Los enfrentamientos entre ambos acompañan esta estadística: en los cuatro cruces más recientes, se marcaron tres tantos o más.

Total de goles: Más de 2.5 – 1.70 en bet365

Tres goles en cuatro partidos: el gran momento de Nelson Da Silva

Nelson Da Silva lleva tres goles en sus últimos cuatro partidos entre todas las competencias. Además, suma tres tantos en sus cuatro apariciones más recientes en el Campeonato Nacional, ya que marcó ante Everton, Coquimbo Unido y Universidad de Chile. Entre esos encuentros, también celebró contra CD Santa Cruz, en el marco de la Copa Chile.

Anota en cualquier momento: Nelson Da Silva – 2.00 en bet365

Los dos equipos se encuentran entre los que menos córners generan

Palestino y Huachipato están entre los cinco equipos con menor promedio de córners a favor en la Liga de Primera, con 4,22 y 3,61 por partido, respectivamente. En sus 18 presentaciones, los Árabes registraron menos de ocho ejecuciones desde la esquina, mientras que en 14 de los 18 compromisos disputados, los Acereros tuvieron menos de cinco saques desde el banderín.

Tiros de esquina de Palestino: Menos de 7.5 + Tiros de esquina de Huachipato: Menos de 4.5 – 2.00 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Palestino vs Huachipato Cuotas ofrecidas por bet365 Palestino 1.66 bet365 Empate 3.60 bet365 Huachipato 4.75 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Historial de Palestino vs Huachipato: últimos partidos