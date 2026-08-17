Pronósticos Palestino vs Huachipato: Árabes y Acereros cierran la fecha 19 del Campeonato Nacional

Pronósticos: Palestino vs Huachipato
Este lunes 17 de agosto, a las 20:30 horas, para el cierre de la fecha 19 del Campeonato Nacional, Palestino se medirá con Huachipato en el Estadio Municipal de La Cisterna.
Los Árabes vienen de perder con Universidad de Chile y actualmente están sextos con 27 puntos. Los Acereros, por su parte, llevan seis partidos sin ganar en el torneo, con cuatro derrotas y dos empates, y marchan décimos con 24 unidades.
En la previa del partido, nuestro analista te trae los mejores pronósticos de Palestino vs Huachipato, para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas en el campeonato chileno.
El mercado de goles aparece como una opción atractiva en la previa
En cinco de los últimos siete partidos de Palestino en la Liga de Primera, se registraron al menos tres goles.
Huachipato llega con números idénticos: en cinco de sus siete compromisos más recientes en el certamen, también hubo más de dos goles.
Los enfrentamientos entre ambos acompañan esta estadística: en los cuatro cruces más recientes, se marcaron tres tantos o más.
Total de goles: Más de 2.5 – 1.70 en bet365
Tres goles en cuatro partidos: el gran momento de Nelson Da Silva
Nelson Da Silva lleva tres goles en sus últimos cuatro partidos entre todas las competencias. Además, suma tres tantos en sus cuatro apariciones más recientes en el Campeonato Nacional, ya que marcó ante Everton, Coquimbo Unido y Universidad de Chile. Entre esos encuentros, también celebró contra CD Santa Cruz, en el marco de la Copa Chile.
Anota en cualquier momento: Nelson Da Silva – 2.00 en bet365
Los dos equipos se encuentran entre los que menos córners generan
Palestino y Huachipato están entre los cinco equipos con menor promedio de córners a favor en la Liga de Primera, con 4,22 y 3,61 por partido, respectivamente. En sus 18 presentaciones, los Árabes registraron menos de ocho ejecuciones desde la esquina, mientras que en 14 de los 18 compromisos disputados, los Acereros tuvieron menos de cinco saques desde el banderín.
Tiros de esquina de Palestino: Menos de 7.5 + Tiros de esquina de Huachipato: Menos de 4.5 – 2.00 en bet365
Cuotas: Palestino vs Huachipato
Historial de Palestino vs Huachipato: últimos partidos
- Huachipato 2-1 Palestino (Campeonato Nacional 2026)
- Palestino 2-2 Huachipato (Campeonato Nacional 2025)
- Huachipato 2-2 Palestino (Campeonato Nacional 2025)
- Huachipato 2-2 Palestino (Campeonato Nacional 2024)
- Palestino 2-0 Huachipato (Campeonato Nacional 2024)