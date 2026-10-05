Pronósticos Francia vs Bélgica: Les Bleus buscan asegurar el liderato del grupo

Análisis y pronósticos de Francia vs Bélgica por la Nations League. Descubre las mejores cuotas y apuestas para este partido en el Stade de France.

Presentamos los pronósticos para el Francia vs Bélgica, un duelo clave por la Nations League. Analizamos las mejores apuestas y cuotas para este partido definitorio en el Grupo 1.

El encuentro se disputará el lunes 5 de octubre en el Stade de France, correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Naciones A. El partido, que podría definir el primer lugar del grupo, comenzará a las 15:45 horas (hora de Chile).

Nuestros picks Pronósticos: Francia vs Bélgica Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico RESULTADO DEL PARTIDO: FRANCIA Francia domina el historial reciente ante Bélgica con seis victorias consecutivas y ya ganó el duelo de ida. Además, llega con 16 triunfos en sus últimos 20 partidos. 1xbet 1.53 Pronóstico TOTAL DE GOLES: MENOS DE 3.5 El duelo de ida terminó 1-0 con apenas 1.91 xG, mientras cinco de los últimos seis enfrentamientos directos registraron tres goles o menos. Además, Francia destaca defensivamente. 1xbet 1.66 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Francia vs Bélgica

Francia ha concedido solo 1.9 goles esperados en contra (xGA) en sus primeros tres partidos de la Nations League , la cifra más baja de toda la competición.

ha concedido solo 1.9 goles esperados en contra (xGA) en sus primeros tres partidos de la , la cifra más baja de toda la competición. Les Bleus han mantenido su portería a cero en los tres duelos competitivos más recientes contra Bélgica .

. En el partido de ida, el atacante francés Desire Doué fue la figura destacada, registrando cinco remates y estrellando un balón en el larguero.

fue la figura destacada, registrando cinco remates y estrellando un balón en el larguero. Bélgica ha perdido sus últimos seis enfrentamientos oficiales contra Francia, demostrando una clara tendencia en los duelos directos.

Cuotas 1X2 Cuotas: Francia vs Bélgica Cuotas ofrecidas por 1xBet Francia 1.53 1xBet Empate 4.00 1xBet Bélgica 5.25 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Francia vs Bélgica

Francia llega a este partido con la oportunidad de prácticamente asegurar el primer puesto del grupo. El equipo de Zinedine Zidane demostró su superioridad en el partido de ida, ganando 1-0 a domicilio con un gol sobre el final. A pesar de haber rotado el equipo, Les Bleus controlaron el juego y mostraron la increíble profundidad de su plantilla.

Por su parte, Bélgica viene de una racha positiva, con solo dos derrotas en sus últimos 21 partidos. Sin embargo, una de esas caídas fue precisamente ante Francia. Aunque fueron capaces de ser letales contra Italia, en el duelo contra los franceses apenas generaron peligro, con un bajo registro de goles esperados (0.69 xG), una faceta que deberán mejorar si quieren sacar un buen resultado en París.

Nuestra apuesta segura: Francia gana el partido

La opción más fiable para este encuentro es la victoria de Francia. Aunque el rendimiento del equipo ha sido irregular bajo el mando de Zidane, el talento individual y colectivo es inmenso. En el partido de ida, incluso con un equipo alternativo, dominaron y se llevaron la victoria.

La racha de 16 victorias en sus últimos 20 partidos antes de su duelo con Italia, y el historial reciente de seis triunfos consecutivos sobre Bélgica, respaldan el favoritismo local. Las cuotas ofrecen un retorno sólido para un resultado que parece muy probable dadas las circunstancias.

Apuesta 1 | Resultado del partido: Francia – 1.53 en 1xbet

Apuesta de valor: Menos de 3.5 goles

Para quienes buscan una cuota con más valor, apostar por un partido con pocos goles es una excelente alternativa. La defensa de Francia se ha mostrado muy sólida, concediendo muy pocas oportunidades claras. El partido de ida terminó 1-0, y el total de goles esperados fue de solo 1.91, lo que indica que no fue una casualidad.

Además, en cinco de los últimos seis enfrentamientos directos entre ambas selecciones se han marcado tres goles o menos. Esta tendencia, sumada a la solidez defensiva francesa, hace que la cuota para el mercado de menos de 3.5 goles sea muy atractiva.

Apuesta 2 | Total de goles: Menos de 3.5 – 1.66 en 1xbet

El desarrollo del Francia vs Bélgica también puede generar nuevas alternativas de apuesta una vez iniciado el encuentro. Si quieres seguir la evolución del marcador, el ritmo de juego y las cuotas que van cambiando en tiempo real, puedes revisar nuestra guía de 1xbet en vivo y conocer cómo funcionan los mercados durante el partido.

Alineaciones probables en Francia vs Bélgica

Francia: Maignan; Kalulu, Jacquet, Lacroix, Diouf; Da Cunha, Camavinga, Akliouche; Doué, Barcola, Lepaul.

Maignan; Kalulu, Jacquet, Lacroix, Diouf; Da Cunha, Camavinga, Akliouche; Doué, Barcola, Lepaul. Bélgica: Lammens; Castagne, Mechele, Ngoy, Seys; Tielemans, Lavia; Moreira, De Bruyne, Godts; De Ketelaere.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Francia vs Bélgica

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Francia vs Bélgica?

Francia es el claro favorito para ganar el partido, según las cuotas y su rendimiento reciente, incluyendo la victoria en el partido de ida y su sólido historial contra Bélgica.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará en el Stade de France el lunes 5 de octubre a las 15:45 horas (hora de Chile). Los canales de transmisión están por confirmar.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La cuota de 1.66 para ‘Menos de 3.5 goles’ representa un gran valor, considerando la solidez defensiva de Francia y la tendencia en los últimos enfrentamientos directos.

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