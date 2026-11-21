Pronósticos: Huachipato vs Deportes Concepción
Este domingo 22 de noviembre, Huachipato y Deportes Concepción se enfrentarán por la fecha 28 de la Liga de Primera.
Los Acereros acumulan tres partidos sin victorias, con dos empates y una derrota, y se ubican décimos con 36 puntos. De esta manera, siguen en carrera por los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. Los Lilas, por su parte, llegan tras encadenar dos triunfos consecutivos y ocupan el octavo lugar, con dos unidades más que su rival. Por ello, este encuentro será clave en la lucha por los cupos internacionales.
En la previa de juego, nuestro analista te brinda los tres mejores pronósticos de Huachipato vs Deportes Concepción, para que tengas en cuenta a la hora de realizar tus apuestas en el campeonato chileno.
Emociones escasas entre Huachipato y Deportes Concepción
En los últimos siete partidos de Huachipato en la Liga de Primera, se registraron menos de tres goles.
En nueve de los últimos 10 encuentros de Deportes Concepción en el torneo, también se marcaron dos tantos o menos.
Total de goles: Menos de 2.5 – 1.88 en 1xbet
Números positivos para los Acereros en la segunda parte
En cinco de sus últimos siete encuentros en el certamen, los Lilas no lograron marcar en el segundo tiempo. Además, están entre los cuatro equipos con menos goles en los complementos, con 15 tantos en 27 partidos.
Por su parte, los Acereros acumulan ocho compromisos sin recibir goles en los segundos 45 minutos.
Total de goles de Deportes Concepción en la segunda mitad: Menos de 0.5 – 1.98 en 1xbet
Maximiliano Rodríguez sigue buscando el arco rival
Maximiliano Rodríguez marcó tres goles en sus últimas cinco apariciones como local en el torneo. En total, suma cinco tantos y cuatro asistencias en 24 partidos.
Sin embargo, disputó apenas 57 minutos en los cinco enfrentamientos entre Acereros y Lilas de esta temporada.
Anotará un gol: Maximiliano Rodríguez – 2.90 en 1xbet
Cuotas: Huachipato vs Deportes Concepción
Historial de Huachipato vs Deportes Concepción: últimos partidos
- Huachipato 1-2 Deportes Concepción (Copa Chile 2026)
- Deportes Concepción 3-2 Huachipato (Copa Chile 2026)
- Deportes Concepción 2-0 Huachipato (Campeonato Nacional 2026)
- Deportes Concepción 0-1 Huachipato (Copa de la Liga 2026)
- Huachipato 2-2 Deportes Concepción (Copa de la Liga 2026)