RedGol te acerca los mejores pronósticos para apostar en Huachipato vs Deportes Concepción, por la fecha 28 del Campeonato Nacional.

Nuestros picks Pronósticos: Huachipato vs Deportes Concepción Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Total de goles: Menos de 2.5 Huachipato acumula siete partidos consecutivos con menos de tres goles, mientras que Deportes Concepción registró dos tantos o menos en nueve de sus últimas diez presentaciones ligueras. 1xBet 1.88 Pronóstico Total de goles de Deportes Concepción en la segunda mitad: Menos de 0.5 Deportes Concepción no marcó en los segundos tiempos de cinco de sus últimos siete partidos y suma apenas 15 goles en esa etapa. Huachipato, además, acumula ocho encuentros sin recibir tantos en los complementos. 1xBet 1.98 Pronóstico Anotará un gol: Maximiliano Rodríguez Maximiliano Rodríguez marcó tres goles en sus últimas cinco localías y suma cinco tantos y cuatro asistencias en el torneo. Sin embargo, apenas disputó 57 minutos ante los Lilas esta temporada. 1xBet 2.90 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este domingo 22 de noviembre, Huachipato y Deportes Concepción se enfrentarán por la fecha 28 de la Liga de Primera.

Los Acereros acumulan tres partidos sin victorias, con dos empates y una derrota, y se ubican décimos con 36 puntos. De esta manera, siguen en carrera por los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. Los Lilas, por su parte, llegan tras encadenar dos triunfos consecutivos y ocupan el octavo lugar, con dos unidades más que su rival. Por ello, este encuentro será clave en la lucha por los cupos internacionales.

En la previa de juego, nuestro analista te brinda los tres mejores pronósticos de Huachipato vs Deportes Concepción, para que tengas en cuenta a la hora de realizar tus apuestas en el campeonato chileno.

Emociones escasas entre Huachipato y Deportes Concepción

En los últimos siete partidos de Huachipato en la Liga de Primera, se registraron menos de tres goles.

En nueve de los últimos 10 encuentros de Deportes Concepción en el torneo, también se marcaron dos tantos o menos.

Total de goles: Menos de 2.5 – 1.88 en 1xbet

Números positivos para los Acereros en la segunda parte

En cinco de sus últimos siete encuentros en el certamen, los Lilas no lograron marcar en el segundo tiempo. Además, están entre los cuatro equipos con menos goles en los complementos, con 15 tantos en 27 partidos.

Por su parte, los Acereros acumulan ocho compromisos sin recibir goles en los segundos 45 minutos.

Total de goles de Deportes Concepción en la segunda mitad: Menos de 0.5 – 1.98 en 1xbet

Maximiliano Rodríguez sigue buscando el arco rival

Maximiliano Rodríguez marcó tres goles en sus últimas cinco apariciones como local en el torneo. En total, suma cinco tantos y cuatro asistencias en 24 partidos.

Sin embargo, disputó apenas 57 minutos en los cinco enfrentamientos entre Acereros y Lilas de esta temporada.

Anotará un gol: Maximiliano Rodríguez – 2.90 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Huachipato vs Deportes Concepción Cuotas ofrecidas por 1xBet Huachipato 2.45 1xBet Empate 3.20 1xBet Deportes Concepción 2.55 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Historial de Huachipato vs Deportes Concepción: últimos partidos