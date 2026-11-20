Loínos y Canarios disputarán una final a partido único, este sábado en el Santa Laura, para definir el ascenso a la Liga de Primera.

Cuotas 1X2 Cuotas: Cobreloa vs San Luis Cuotas ofrecidas por 1xBet Cobreloa 1.86 1xBet Empate 3.44 1xBet San Luis 3.60 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este sábado 21 de noviembre, a las 18:30 horas, en el Estadio Santa Laura, Cobreloa y San Luis disputarán un partido único por el título de la Primera B y el ascenso al Campeonato Nacional 2027.

Tras finalizar las 30 jornadas igualados con 57 puntos, Loínos y Canarios deberán enfrentarse una vez más para definir quién se corona campeón y consigue el ascenso directo, y cuál de los dos tendrá que disputar las semifinales de la Liguilla de Ascenso.

A continuación, repasamos las estadísticas de ambos equipos y las cuotas del encuentro.

Cobreloa es favorito en la final contra San Luis

Cobreloa registró 16 victorias, nueve empates y cinco derrotas a lo largo de las 30 jornadas de la Primera B. Fue el equipo más goleador del torneo, con 55 tantos, y terminó como el tercero menos goleado, con 30 tantos en contra.

En la última jornada, venció por 3-0 a Deportes Puerto Montt y alcanzó tres triunfos consecutivos. Además, ya derrotó a San Luis en el enfrentamiento disputado en el Zorros del Desierto, por 3-1.

Resultado del partido: Cobreloa – 1.86 en 1xbet

Nueve empates para ambos en la temporada

Ambos equipos igualaron nueve veces en el certamen: los Loínos lo hicieron en dos ocasiones como locales y siete como visitantes, mientras que los Canarios registraron cinco empates en casa y cuatro fuera de ella.

Esta temporada, se repartieron los puntos en sus enfrentamientos, con Cobreloa quedándose con el triunfo en el Zorros del Desierto y San Luis imponiéndose en Quillota. Sin embargo, en 2025, los dos encuentros entre ambos habían finalizado 1-1.

Resultado del partido: Empate – 3.44 en 1xbet

San Luis quiere el ascenso

San Luis de Quillota también registró 16 victorias, nueve empates y cinco derrotas en la Liga de Ascenso.

Cuando parecía que el título quedaría en manos del Minero, ya que el Canario jugaba con uno menos en el duelo ante San Marcos de Arica, un golazo de tiro libre de Avello a cinco minutos del final obligó a definir el ascenso en este encuentro entre Cobreloa y San Luis.

A pesar de haber caído ante los Loínos en la primera ronda, los de Quillota se impusieron por 4-2 en la segunda. ¿Podrán repetir el triunfo?

Resultado del partido: San Luis de Quillota – 3.60 en 1xbet

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