RedGol te acerca los mejores pronósticos para apostar en Coquimbo Unido vs Everton, por la fecha 28 del Campeonato Nacional.

Nuestros picks Pronósticos: Coquimbo Unido vs Everton Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Resultado del partido: Coquimbo Unido Coquimbo Unido acumula cuatro victorias consecutivas y viene de conquistar la Copa de la Liga con un 3-0 ante O’Higgins. Everton, en cambio, suma tres partidos sin ganar y cinco duelos sin vencer al Pirata. 1xBet 2.17 Pronóstico Total de goles de Coquimbo Unido en la segunda mitad: Más de 0.5 Coquimbo Unido marcó en el segundo tiempo en seis de sus últimos ocho partidos ligueros. Everton, por su parte, recibió goles durante los complementos de sus cinco presentaciones más recientes. 1xBet 1.64 Pronóstico Anotará un gol: Luis Riveros Luis Riveros fue protagonista en la final de la Copa de la Liga con un doblete ante O’Higgins. Además, suma cinco goles en sus últimas seis apariciones y 12 conquistas en la temporada. 1xBet 2.51 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este sábado 21 de noviembre, a las 12:00 horas, Coquimbo Unido y Everton se enfrentarán en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la fecha 28 del Campeonato Nacional 2026.

El Pirata, sexto con 38 puntos, viene de vencer a O’Higgins en la final de la Copa de la Liga, resultado que le permitió sellar su clasificación a la próxima Copa Libertadores. Los Ruleteros, por su parte, ocupan el quinto puesto con 40 unidades, pero acumulan tres partidos sin ganar y han perdido parte de la ventaja que tenían en la lucha por clasificar a la Copa Sudamericana.

En la previa de este partido, nuestro experto te presenta los tres mejores pronósticos de Coquimbo Unido vs Everton, para que consideres antes de apostar.

Coquimbo Unido, el campeón de la Copa de la Liga

Coquimbo Unido llega con cuatro triunfos consecutivos y tras consagrarse campeón de la Copa de la Liga, luego de imponerse con un contundente 3-0 ante O’Higgins.

Everton, por su parte, acumula tres encuentros sin conocer la victoria, con dos derrotas y un empate. Además, lleva cinco enfrentamientos consecutivos sin poder vencer al Pirata.

Resultado del partido: Coquimbo Unido – 2.17 en 1xbet

El Pirata marca en la segunda parte

En seis de sus últimos ocho partidos en el Campeonato Nacional, el Pirata consiguió marcar al menos un gol durante el segundo tiempo.

Los Ruleteros, en cambio, recibieron goles en los complementos de sus cinco presentaciones más recientes en el torneo.

Total de goles de Coquimbo Unido en la segunda mitad: Más de 0.5 – 1.64 en 1xbet

El héroe aurinegro: Luis Riveros

Luis Riveros fue la gran figura de Coquimbo Unido en la final de la Copa de la Liga, al marcar dos de los tres goles de su equipo ante O’Higgins.

El delantero suma cinco tantos en sus últimas seis apariciones entre liga y copas. En total, registra 12 conquistas en todas las competencias.

Anotará un gol: Luis Riveros – 2.51 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Coquimbo Unido vs Everton Cuotas ofrecidas por 1XBET Coquimbo Unido 2.17 1XBET Empate 3.50 1XBET Everton 2.85 1XBET Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

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Historial de Coquimbo Unido vs Everton: últimos partidos