Los mejores pronósticos de Barcelona vs Villarreal. Análisis, cuotas y apuestas para el partido de la fecha 13 de LaLiga en el Camp Nou.

Los pronósticos de Barcelona vs Villarreal anticipan un duelo lleno de emociones en el Camp Nou. Los blaugranas buscan consolidar su liderato en LaLiga ante un atrevido Submarino Amarillo.

Este domingo 22 de noviembre, el estadio de los Culés será el escenario de un choque clave por la jornada 13 del torneo. Las apuestas se inclinan hacia los locales, quienes llegan con un poderío ofensivo abrumador.

Nuestros picks Pronósticos: Barcelona vs Villarreal Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico Resultado del partido: Barcelona El Barcelona ganó 11 de sus 12 partidos y promedia cuatro goles por encuentro. Su poderío ofensivo lo respalda como favorito ante un Villarreal que mostró fragilidad frente al PSG. 1xbet 1.16 Pronóstico Ambos equipos anotarán: Sí + Total de goles: Más de 3.5 El Barcelona superó los 3.5 goles en ocho de sus 12 partidos, aunque recibió 13 tantos. Villarreal también tiene argumentos ofensivos y marcó en cinco de sus últimos seis duelos ante los catalanes. 1xbet 1.83 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Barcelona vs Villarreal

Barcelona promedia 3.24 goles por partido como local en LaLiga desde la temporada pasada.

promedia 3.24 goles por partido como local en desde la temporada pasada. Más de 3.5 goles ha sido la tónica en nueve de los 12 encuentros ligueros de los culés.

Raphinha lidera la tabla de goleadores con 15 anotaciones, superando sus registros de la campaña anterior.

Cuotas 1X2 Cuotas: Barcelona vs Villarreal Cuotas ofrecidas por 1xBet Barcelona 1.16 1xBet Empate 7.32 1xBet Villarreal 10.00 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Barcelona vs Villarreal

Para el Barcelona vs Villarreal por LaLiga, el cuadro culé llega tras una victoria vital por 2-1 ante el Atlético de Madrid. A pesar de dos tropiezos recientes, los dirigidos por Hansi Flick mantienen un ritmo arrollador, acumulando 48 goles a favor y dominando la posesión con un 69.6% de promedio en el torneo.

Por su parte, el Submarino Amarillo escaló a la octava posición tras vencer 2-0 al Getafe. El equipo de Iñigo Pérez ha mejorado en defensa recientemente, pero sufre de falta de eficacia, siendo la escuadra con mayor diferencia negativa entre sus goles esperados (24.41 xG) y los convertidos (17).

Nuestra apuesta segura: Triunfo del Barcelona

El conjunto culé promedia 4.0 goles por partido y ha ganado 11 de sus 12 compromisos. El Villarreal, pese a ser competitivo, fue goleado 0-6 por el PSG recientemente, mostrando vulnerabilidad ante ataques de élite.

Las cuotas en Barcelona vs Villarreal reflejan el claro favoritismo local. Es una opción conservadora pero con altísima probabilidad de éxito, ideal para asegurar un retorno confiable en tus combinadas.

Apuesta 1 | Resultado del partido: Barcelona – 1.16 en 1xbet

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan y más de 3.5 goles

El Barcelona ha superado la línea de 3.5 goles en ocho de sus 12 partidos, pero su defensa permite libertades, encajando 13 tantos. El Villarreal presiona alto y ha marcado en cinco de los últimos seis enfrentamientos directos contra los catalanes.

Esta cuota ofrece un retorno sumamente atractivo. Considerando el estilo ofensivo de ambos y el historial reciente de goles, el valor está plenamente justificado para buscar una ganancia mayor.

Apuesta 2 | Ambos equipos anotarán: Si + Total de goles: Más de 3.5 – 1.83 en 1xbet

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Alineaciones probables en Barcelona vs Villarreal

Barcelona: García, Eric García, Christensen, Gerard Martín, Cancelo, De Jong, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Gordon, Raphinha.

García, Eric García, Christensen, Gerard Martín, Cancelo, De Jong, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Gordon, Raphinha. Villarreal: Gulácsi, Mouriño, Logan Costa, Renato Veiga, Carlos Romero, Comesaña, Pape Gueye, Maciá, Buchanan, Mikautadze, Moleiro.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Barcelona vs Villarreal

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Barcelona vs Villarreal? El Barcelona es el claro favorito gracias a su arrollador poderío ofensivo y su condición de líder en el Camp Nou.

¿A qué hora y dónde ver el partido? El encuentro se disputará en el Camp Nou el domingo 22 de noviembre a las 10:00 horas (hora de Chile).

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido? La cuota de 1.83 para que ambos anoten y haya más de 3.5 goles destaca como la mejor opción de valor.

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