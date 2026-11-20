RedGol te presenta los mejores pronósticos para apostar en Universidad de Concepción vs Ñublense, por la fecha 28 del Campeonato Nacional.

Nuestros picks Pronósticos: Universidad de Concepción vs Ñublense Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Total de goles: Más de 2.5 Universidad de Concepción superó los dos goles totales en sus últimas dos presentaciones, mientras que Ñublense repitió esta tendencia en cinco de sus seis encuentros recientes. Además, tres cruces entre ambos esta temporada tuvieron al menos tres tantos. 1xBet 1.83 Pronóstico Intervalo de gol (76-90 Mins): Si En seis de los últimos ocho partidos del Campanil y en seis de los siete más recientes de Ñublense se registró al menos un gol entre el minuto 76 y el final. 1xBet 2.00 Pronóstico Total de goles en el minuto 30: Más de 0.5 Universidad de Concepción tuvo goles en la primera media hora en tres de sus últimos cinco partidos, mientras que Ñublense registró esta tendencia en cuatro de sus cinco presentaciones recientes. 1xBet 1.77 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Universidad de Concepción y Ñublense se enfrentarán este sábado 21 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Estadio Ester Roa Rebolledo, por la fecha 28 de la Liga de Primera.

El Campanil viene de conseguir un triunfo clave ante O’Higgins, aunque, hasta antes del inicio de esta jornada, se mantenía en zona de descenso con 26 puntos, a uno de Cobresal y a cuatro de Audax Italiano. Los Diablos Rojos, por su parte, perdieron siete de sus últimos ocho partidos en el certamen y marchan undécimos con 35 unidades. Sin embargo, todavía tienen opciones de clasificar a la Copa Sudamericana.

Antes de que inicie este compromiso, nuestro analista te acerca los tres mejores pronósticos de Universidad de Concepción vs Ñublense, para que tengas en cuenta a la hora de realizar tus apuestas.

Promesa de goles en un choque clave por la permanencia

En las dos presentaciones más recientes de Universidad de Concepción en la Liga de Primera, se marcaron más de dos goles.

En cinco de los últimos seis encuentros de Ñublense en el certamen, también se registraron tres tantos o más.

Además, tres de los cinco enfrentamientos entre ambos equipos esta temporada terminaron con tres goles o más.

Total de goles: Más de 2.5 – 1.83 en 1xbet

Un gol sobre el final marca la previa

En seis de los últimos ocho partidos del Campanil en la competencia, se marcó al menos un gol entre el minuto 76 y el pitazo final.

En seis de los últimos siete encuentros de los Diablos Rojos, también se registró al menos un tanto en ese tramo.

Intervalo de gol (76-90 Mins): Si – 2.00 en 1xbet

La primera media hora puede tener emociones

En tres de los cinco partidos más recientes de la U de Conce y en cuatro de los anteriores cinco choques de los de Ñuble, se contabilizó un grito o más en la primera media hora.

Total de goles en el minuto 30: Más de 0.5 – 1.77 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Universidad de Concepción vs Ñublense Cuotas ofrecidas por 1XBET Universidad de Concepción 2.45 1XBET Empate 3.30 1XBET Ñublense 2.50 1XBET Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Si aciertas tus pronósticos, es importante saber cuándo podrás disponer de tus ganancias. En la guía te mostramos algunas casas de apuestas con retiro inmediato y qué debes tener en cuenta para retirar tu dinero sin largas esperas.

Historial de Universidad de Concepción vs Ñublense: últimos partidos