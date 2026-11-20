Pronósticos: Universidad de Concepción vs Ñublense
Universidad de Concepción y Ñublense se enfrentarán este sábado 21 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Estadio Ester Roa Rebolledo, por la fecha 28 de la Liga de Primera.
El Campanil viene de conseguir un triunfo clave ante O’Higgins, aunque, hasta antes del inicio de esta jornada, se mantenía en zona de descenso con 26 puntos, a uno de Cobresal y a cuatro de Audax Italiano. Los Diablos Rojos, por su parte, perdieron siete de sus últimos ocho partidos en el certamen y marchan undécimos con 35 unidades. Sin embargo, todavía tienen opciones de clasificar a la Copa Sudamericana.
Antes de que inicie este compromiso, nuestro analista te acerca los tres mejores pronósticos de Universidad de Concepción vs Ñublense, para que tengas en cuenta a la hora de realizar tus apuestas.
Promesa de goles en un choque clave por la permanencia
En las dos presentaciones más recientes de Universidad de Concepción en la Liga de Primera, se marcaron más de dos goles.
En cinco de los últimos seis encuentros de Ñublense en el certamen, también se registraron tres tantos o más.
Además, tres de los cinco enfrentamientos entre ambos equipos esta temporada terminaron con tres goles o más.
Total de goles: Más de 2.5 – 1.83 en 1xbet
Un gol sobre el final marca la previa
En seis de los últimos ocho partidos del Campanil en la competencia, se marcó al menos un gol entre el minuto 76 y el pitazo final.
En seis de los últimos siete encuentros de los Diablos Rojos, también se registró al menos un tanto en ese tramo.
Intervalo de gol (76-90 Mins): Si – 2.00 en 1xbet
La primera media hora puede tener emociones
En tres de los cinco partidos más recientes de la U de Conce y en cuatro de los anteriores cinco choques de los de Ñuble, se contabilizó un grito o más en la primera media hora.
Total de goles en el minuto 30: Más de 0.5 – 1.77 en 1xbet
Cuotas: Universidad de Concepción vs Ñublense
Si aciertas tus pronósticos, es importante saber cuándo podrás disponer de tus ganancias. En la guía te mostramos algunas casas de apuestas con retiro inmediato y qué debes tener en cuenta para retirar tu dinero sin largas esperas.
Historial de Universidad de Concepción vs Ñublense: últimos partidos
- Universidad de Concepción 0-1 Ñublense (Copa Chile 2026)
- Ñublense 4-2 Universidad de Concepción (Copa Chile 2026)
- Ñublense 2-1 Universidad de Concepción (Copa de la Liga 2026)
- Ñublense 2-2 Universidad de Concepción (Campeonato Nacional 2026)
- Universidad de Concepción 0-2 Ñublense (Copa de la Liga 2026)