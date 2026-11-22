RedGol presenta los mejores pronósticos para apostar en Deportes Limache vs Deportes La Serena, por la fecha 28 del Campeonato Nacional.

Nuestros picks Pronósticos: Deportes Limache vs Deportes La Serena Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Total de goles de Deportes Limache en la primera mitad: Más de 0.5 Limache anotó antes del descanso en cuatro de sus últimos seis partidos y marcó en sus tres localías recientes. Además, es el equipo que más veces abrió el marcador, con 17. 1xBet 1.77 Pronóstico Anotará un gol en cualquier momento: Daniel Castro Castro suma 14 goles y siete asistencias en el torneo. Además, registra tres tantos en siete enfrentamientos ante La Serena, incluidos sus dos últimos cruces. 1xBet 2.87 Pronóstico Total de saques de esquina de Deportes Limache: Menos de 5.5 Limache registra el promedio más bajo de córners a favor como local, con 3,45 por partido. Además, terminó por debajo de los seis saques de esquina en 11 de sus 13 presentaciones. 1xBet 1.85 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Deportes Limache y Deportes La Serena cerrarán la fecha 28 de la Liga de Primera este domingo 22 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández, en un compromiso clave por los puestos de clasificación a copas internacionales.

El Tomate Mecánico marcha quinto con 40 puntos y buscará escalar hasta la cuarta posición, aprovechando las derrotas de Everton y Palestino en esta jornada. Los Papayeros, por su parte, están décimos con 37 unidades, por lo que una victoria también los metería de lleno en la apasionante pelea por los cupos internacionales. Antes del inicio de este encuentro, había siete equipos separados por apenas tres puntos.

En la previa de este partido, nuestro especialista te brinda los mejores pronósticos de Deportes Limache vs Deportes La Serena, para que contemples a la hora de apostar.

Limache anota en la primera parte

Deportes Limache anotó goles durante el primer tiempo en cuatro de sus últimos seis partidos en la Liga de Primera. Además, en sus tres localías más recientes, marcó al menos una vez antes del descanso. Es el equipo que más veces abrió el marcador en el certamen: lo hizo en 17 ocasiones.

Total de goles de Deportes Limache en la primera mitad: Más de 0.5 – 1.77 en 1xbet

Daniel Castro guía al Tomate Mecánico

Daniel Castro es el tercer máximo goleador del Campeonato Nacional, con 14 conquistas, y ocupa el quinto puesto en la tabla de asistentes con siete. De esta manera, se posiciona como el tercer jugador con más participaciones directas en goles (G+A) del torneo, solo por detrás de Fernando Zampedri y Javier Correa.

El delantero del Cervecero suma tres tantos en siete enfrentamientos ante los Papayeros: anotó en la fecha 30 del torneo pasado y convirtió dos goles en la goleada por 6-1 en la Copa Chile, también en la temporada 2025.

Anotará un gol en cualquier momento: Daniel Castro – 2.87 en 1xbet

Pocos córners para el Cervecero en su casa

El Tomate Mecánico tiene el promedio más bajo de saques de esquina a favor por partido en condición de local, con apenas 3,45. En 11 de sus 13 presentaciones en casa, registró menos de seis córners.

Total de saques de esquina de Deportes Limache: Menos de 5.5 – 1.85 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Deportes Limache vs Deportes La Serena Cuotas ofrecidas por 1xBet Deportes Limache 2.12 1xBet Empate 3.40 1xBet Deportes La Serena 3.00 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

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Historial de Deportes Limache vs Deportes La Serena: últimos partidos