Pronósticos México vs Chile: La Roja quiere una victoria para cerrar la fecha FIFA

RedGol te presenta los mejores pronósticos deportivos para apostar en el amistoso internacional de la Selección Chilena ante México.

Nuestros picks Pronósticos: México vs Chile Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Ambos equipos anotarán: Si Cinco de los últimos seis partidos de Chile y tres de los cuatro encuentros recientes de México tuvieron goles de ambos equipos. Además, esta tendencia se repitió en sus dos enfrentamientos más recientes. 1xBet 1.75 Pronóstico Tiros entre los tres palos de Darío Osorio: Más de 0.5 Darío Osorio registró cuatro remates en el primer amistoso de esta fecha FIFA y cinco ante Estados Unidos, incluyendo dos a puerta en cada encuentro, por lo que mantiene una alta frecuencia de disparos. 1xBet 1.90 Pronóstico Saques de esquina de México: Menos de 5.5 México registró menos de seis córners en sus tres amistosos recientes, con dos, cuatro y tres saques de esquina. Además, Chile permitió cinco ante Estados Unidos en su último partido. 1xBet 1.66 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

La Selección Chilena cerrará sus actividades en esta fecha FIFA con el tercer y último amistoso en Norteamérica. Tras las derrotas por 1-0 ante Canadá y 4-2 frente a Estados Unidos, este martes 6 de octubre, desde las 23:30 horas en el Los Angeles Memorial Coliseum, enfrentará a México. La última vez que se vieron las caras fue en 2021, en Austin, en un encuentro que terminó igualado 2-2.

La Selección Mexicana, por su parte, tampoco consiguió buenos resultados en esta ventana internacional, ya que igualó 1-1 ante Colombia y Perú, y viene de ser superada por 3-0 frente al seleccionado estadounidense.

En la antesala de este desafío, nuestro especialista te presenta los tres mejores pronósticos para México vs Chile, para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.

Chile vs México: promesa de goles en ambos arcos

En cinco de los últimos seis partidos de Chile, marcaron ambos conjuntos. En tres de los cuatro encuentros anteriores de México, también se cumplió el mercado de “ambos equipos anotan”.

En los dos enfrentamientos más recientes entre estas selecciones, marcaron ambos equipos: fue 3-1 para los mexicanos en 2019 y empate 2-2 en 2021.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.75 en 1xbet

Darío Osorio encabeza el peligro de La Roja

Darío Osorio es una de las piezas ofensivas más peligrosas de La Roja. En el primer amistoso de esta ventana internacional, el jugador del Crystal Palace registró cuatro disparos: uno al arco, dos desviados y otro bloqueado por la defensa.

Esa cantidad de intentos no es un hecho aislado, ya que recientemente, ante Estados Unidos, sumó cinco remates: dos a puerta, dos desviados y uno al palo.

Tiros entre los tres palos de Darío Osorio: Más de 0.5 – 1.90 en 1xbet

Menos de seis córners para México

En sus tres amistosos internacionales de esta fecha FIFA, la Selección Mexicana registró menos de seis saques de esquina: tuvo dos ante Colombia, cuatro frente a Perú y tres contra Estados Unidos.

En su partido más reciente, justamente ante los estadounidenses, la Selección de Chile registró cinco córners en contra.

Saques de esquina de México: Menos de 5.5 – 1.66 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: México vs Chile Cuotas ofrecidas por 1xBet México 1.64 1xBet Empate 4.19 1xBet Chile 5.69 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Si prefieres realizar tus apuestas desde el celular, también puedes revisar las alternativas que ofrece la plataforma para hacerlo de manera práctica durante la jornada. En nuestra guía sobre la app de 1xBet encontrarás información sobre su funcionamiento y las principales opciones disponibles para gestionar tus apuestas desde dispositivos móviles.

Historial de México vs Chile: últimos partidos