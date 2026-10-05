Pronósticos México vs Chile: La Roja quiere una victoria para cerrar la fecha FIFA

Pronósticos: México vs Chile
La Selección Chilena cerrará sus actividades en esta fecha FIFA con el tercer y último amistoso en Norteamérica. Tras las derrotas por 1-0 ante Canadá y 4-2 frente a Estados Unidos, este martes 6 de octubre, desde las 23:30 horas en el Los Angeles Memorial Coliseum, enfrentará a México. La última vez que se vieron las caras fue en 2021, en Austin, en un encuentro que terminó igualado 2-2.
La Selección Mexicana, por su parte, tampoco consiguió buenos resultados en esta ventana internacional, ya que igualó 1-1 ante Colombia y Perú, y viene de ser superada por 3-0 frente al seleccionado estadounidense.
En la antesala de este desafío, nuestro especialista te presenta los tres mejores pronósticos para México vs Chile, para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.
Chile vs México: promesa de goles en ambos arcos
En cinco de los últimos seis partidos de Chile, marcaron ambos conjuntos. En tres de los cuatro encuentros anteriores de México, también se cumplió el mercado de “ambos equipos anotan”.
En los dos enfrentamientos más recientes entre estas selecciones, marcaron ambos equipos: fue 3-1 para los mexicanos en 2019 y empate 2-2 en 2021.
Ambos equipos anotarán: Si – 1.75 en 1xbet
Darío Osorio encabeza el peligro de La Roja
Darío Osorio es una de las piezas ofensivas más peligrosas de La Roja. En el primer amistoso de esta ventana internacional, el jugador del Crystal Palace registró cuatro disparos: uno al arco, dos desviados y otro bloqueado por la defensa.
Esa cantidad de intentos no es un hecho aislado, ya que recientemente, ante Estados Unidos, sumó cinco remates: dos a puerta, dos desviados y uno al palo.
Tiros entre los tres palos de Darío Osorio: Más de 0.5 – 1.90 en 1xbet
Menos de seis córners para México
En sus tres amistosos internacionales de esta fecha FIFA, la Selección Mexicana registró menos de seis saques de esquina: tuvo dos ante Colombia, cuatro frente a Perú y tres contra Estados Unidos.
En su partido más reciente, justamente ante los estadounidenses, la Selección de Chile registró cinco córners en contra.
Saques de esquina de México: Menos de 5.5 – 1.66 en 1xbet
Cuotas: México vs Chile
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Historial de México vs Chile: últimos partidos
- México 2-2 Chile (Amistoso Internacional 2021)
- México 3-1 Chile (Amistoso Internacional 2019)
- México 0-1 Chile (Amistoso Internacional 2018)
- México 0-7 Chile (Copa América 2016)
- México 1-0 Chile (Amistoso Internacional 2016)