Los hinchas albos ya pueden comprar sus boletos para el partido internacional del Cacique ante Racing en Concepción.

Colo Colo continúa celebrando la conquista de su estrella 35 y tendrá una nueva oportunidad para festejar junto a sus hinchas, enfrentando a Racing de Avellaneda en un amistoso internacional y las entradas ya están disponibles.

El partido será este viernes 13 de noviembre en el Estadio Ester Roa de Concepción. Jornada que será especial, porque busca extender los festejos por el título del Campeonato Nacional 2026.

Colo Colo junto a su nueva copa de campeón.

¿Cuánto cuestan las entradas para Colo Colo vs. Racing?

Los boletos ya se encuentran a la venta a través de Passline, con precios que comienzan en los $16.000, correspondientes a la preventa de galería.

Los hinchas que quieran acompañar al equipo albo en su desafío frente al conjunto argentino pueden adquirir sus entradas directamente en el sitio de la ticketera.

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¿Cuándo y dónde juega Colo Colo ante Racing?

El amistoso será el viernes 13 de noviembre, a las 20:00 horas , en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción , en el marco de la fecha FIFA de noviembre, periodo en el que se suspenden los partidos de la Liga de Primera.

Posteriormente, Colo Colo retomará la competencia oficial el próximo 22 de noviembre, cuando reciba a Universidad Católica en el Estadio Monumental.

En resumen…