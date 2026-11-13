“Ahora te gusta hablar”: Canterano de Colo Colo sale al cruce por polémica con Pablo Mouche

El delantero trasandino despotricó contra Carlo Villanueva y el futbolista ahora en Calera le respondió fuerte y claro.

Una insólita disputa viene a remecer las aguas de Colo Colo. Esto por los dichos de Pablo Mouche que reveló que estuvo a nada de darse y no consejos con un cantero de los albos.

El ex Boca Juniors y San Lorenzo enfrentó uno de los momentos más complejos del Cacique en la pandemia y con la lucha por la salvación de categoría. “Fue uno de los peores camarines”, ejemplificó en conversación con Joaco Santos.

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Luego abordó que había uno de los juveniles que le quitó la paciencia y hasta pensó en enfrentarlo a los combos. “Ese sí se lo merecía, le tendría que haber pegado. Supuestamente era promesa. Tenía muy buenas condiciones, pero de la cabeza era recontra débil”, aseguró Mouche. Dicho encuentro fue con Carlo Villanueva, que en ese momento asomaba como el reemplazante de Jorge Valdivia.

El tema es que ahora le respondieron desde la interna de Colo Colo. Es así como Carlo Villanueva, el principal afectado por los dichos del trasandino, salió a replicar sus dichos.

“Ahora que te gusta hablar cuenta también por qué no jugabas cuando peleábamos el descenso”, indicó el ahora jugador de Unión La Calera. Mensaje que agregó con varios emojis de risas, desestimando los dichos expuestos por Mouche.

¡Se enojó Pablo Mouche! 😤😠 Cuando los jugadores de @ColoColo se retiraban al entretiempo, el extremo argentino discutió en duros términos con Carlo Villanueva. La pelea tuvo que ser separada por Felipe Campos. ¿Qué te pareció la actitud? #VivimosFútbolxCDF https://t.co/36dMSnyjNX — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 17, 2019

Ahora Villanueva apuntó a que el propio jugador trasandino se borró en la parte final de temporada. En esa campaña del 2021, Pablo Mouche sufrió un desgarro y luego fue finiquitado por ByN.

Pero ahora el formado en Colo Colo puso sobre la mesa el rendimiento que mostró el ex Boca Juniors y que terminó con su salida anticipada del Monumental.

¿Cómo le fue a Pablo Mouche en Colo Colo?

El delantero trasandino llegó proveniente de San Lorenzo en la temporada 2019. En su primer año en Colo Colo, Pablo Mouche disputó 28 partidos y sumó 5 goles. En el 2020 jugó 23 partidos y aportó con 3 goles.

Mouche desapareció en la recta final de la campaña que tuvo a Colo Colo luchando por mantener la categoría

El único título que consiguió fue la Copa Chile de 2019 ante Universidad de Chile. Dicha jornada el Cacique venció por 2-1 y Mouche celebró desde la tribuna ya que estaba en proceso de recuperación de un desgarro.